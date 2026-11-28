Les élections législatives anticipées en Espagne marquent un tournant politique, avec Pedro Sánchez cherchant à maintenir son poste face à Alberto Núñez Feijóo du Parti populaire. Les thèmes dominants incluent le logement, l'immigration et la corruption, alors que les résultats détermineront la future composition du gouvernement et la direction politique du pays.

L’Espagne s’apprête à vivre une journée électorale décisive. Ce dimanche 29 novembre 2026, les Espagnols sont appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées, après plusieurs mois de tensions politiques et de difficultés parlementaires. Vendredi soir, les principaux candidats ont achevé une campagne particulièrement disputée, dominée par la crise du logement, l’immigration, les affaires de corruption et les préoccupations économiques. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez tente de conserver le pouvoir face à Alberto Núñez Feijóo, dirigeant du Parti populaire, tandis que Vox et la coalition de gauche Frente Amplio occupent une place importante dans la recomposition politique du pays.

Le scrutin anticipé a été officiellement convoqué après la dissolution du Congrès des députés et du Sénat décidée début octobre. Pedro Sánchez, à la tête du gouvernement depuis 2018, a choisi de solliciter à nouveau les électeurs dans un contexte de fragilité parlementaire. Les tensions entre les différentes formations, les controverses politiques et les difficultés à faire adopter plusieurs mesures avaient compliqué le fonctionnement de sa coalition. Face à lui, Alberto Núñez Feijóo espère permettre au Parti populaire de reprendre la direction du gouvernement. Le dirigeant conservateur a centré sa campagne sur la gestion économique, la lutte contre la corruption et la nécessité, selon lui, de mettre fin au cycle politique incarné par le chef du gouvernement sortant. De son côté, Santiago Abascal, président de Vox, défend une ligne nationaliste et conservatrice, particulièrement axée sur l’immigration et la sécurité.

La dernière journée de campagne, vendredi 27 novembre, a donné lieu à plusieurs rassemblements importants. Pedro Sánchez a choisi Madrid pour son meeting final, tandis qu’Alberto Núñez Feijóo s’est rendu à Séville, accompagné de responsables du Parti populaire. Santiago Abascal a clôturé sa campagne à Valence et Ada Colau, figure de la coalition de gauche Frente Amplio, a également organisé un rassemblement dans la capitale. Ces derniers rendez-vous sont intervenus au lendemain d’un débat télévisé réunissant les quatre principales personnalités de la campagne. Les échanges ont été marqués par de fortes oppositions concernant les droits sociaux, les politiques migratoires, la gestion des catastrophes et les accusations de corruption. Les candidats ont également multiplié les interventions sur les réseaux sociaux et dans les médias afin de défendre leurs programmes jusqu’aux dernières heures autorisées.

Logement, immigration et corruption au cœur des préoccupations espagnoles

La question du logement s’est imposée comme l’un des principaux thèmes de cette campagne. L’augmentation des loyers et des prix immobiliers, particulièrement dans les grandes villes comme Madrid, Barcelone ou Valence, suscite de fortes inquiétudes chez les ménages. Les difficultés rencontrées par les jeunes actifs pour accéder à la propriété et la multiplication des locations touristiques alimentent également le débat. Selon une enquête de l’institut 40dB réalisée pour El País et la Cadena SER, 31,7 % des personnes interrogées considèrent l’accès au logement comme l’un des deux principaux enjeux de l’élection. Les retraites et les services publics arrivent également parmi les préoccupations importantes, devant l’immigration et la situation économique. Les partis proposent des réponses différentes, allant du renforcement de la régulation du marché immobilier à une politique davantage tournée vers l’augmentation de l’offre et les incitations à la construction.

L’immigration constitue un autre sujet de confrontation, particulièrement après les événements survenus à Ceuta au cours de l’année. Vox défend un durcissement important des politiques migratoires, tandis que le Parti populaire réclame un renforcement des contrôles et une meilleure maîtrise des frontières. Les socialistes insistent davantage sur la gestion européenne des migrations et les dispositifs d’intégration, même si leurs positions sont également contestées par leurs partenaires de gauche. Les affaires de corruption ont parallèlement occupé une place importante dans les débats, chaque camp mettant en cause le bilan ou les responsabilités de ses adversaires. La campagne s’est également déroulée sur fond de discussions concernant la sécurité des infrastructures ferroviaires et la qualité des services publics. L’issue du scrutin dépendra non seulement de la répartition des voix, mais aussi des accords parlementaires qui pourront être conclus après le dépouillement. Dans un système politique où les coalitions jouent un rôle déterminant, les résultats de dimanche ouvriront une nouvelle phase de négociations pour définir la composition du prochain gouvernement espagnol.

Sources citées dans l’article Enquête de l’institut 40dB pour El País et la Cadena SER