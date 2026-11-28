Le Monténégro projette d'intégrer l'UE d'ici 2028, malgré des tensions persistantes avec la Croatie. La Moldavie avance également vers l'adhésion, en cherchant à surmonter les obstacles générés par la Transnistrie. Dans un contexte géopolitique tendu, les efforts d'élargissement de l'UE se révèlent essentiels pour son avenir stratégique.

Le processus d’adhésion à l’Union européenne reprend de la vigueur sous l’effet des tensions géopolitiques. Le Monténégro espère devenir le 28e État membre dès 2028, tandis que la Moldavie entend ne pas laisser le conflit gelé en Transnistrie bloquer son chemin vers Bruxelles.

La guerre en Ukraine et la montée des inquiétudes face à l’influence russe ont redonné une urgence nouvelle au dossier de l’élargissement européen. Ce qui relevait jusqu’ici d’un processus technique de convergence institutionnelle est désormais perçu à Bruxelles comme un enjeu stratégique de premier ordre : il s’agit de fixer les contours de l’influence politique et économique de l’Europe pour les décennies à venir. C’est dans ce cadre qu’une conférence coorganisée à Athènes par la présidence irlandaise du Conseil de l’UE et le groupe de réflexion ELIAMEP a réuni les principaux acteurs du dossier.

Parmi les pays candidats, le Monténégro occupe la position la plus avancée. Podgorica a fixé un calendrier précis : clôture de l’ensemble des chapitres de négociation en 2026, signature du traité d’adhésion en 2027, entrée effective dans l’Union en 2028. Predrag Zenovic, qui dirige les négociations d’adhésion du Monténégro depuis décembre 2023, se dit confiant dans ce calendrier. Un obstacle subsiste néanmoins : des différends bilatéraux non résolus avec la Croatie, État membre depuis 2013. Les deux pays étudient différentes pistes pour les régler, et Zenovic juge que l’intérêt commun à préserver la dynamique d’adhésion devrait finir par l’emporter. « Il doit y avoir une forme de compréhension mutuelle des deux côtés », a-t-il déclaré.

La situation de la Moldavie est plus complexe. La présence de troupes russes dans la région séparatiste de Transnistrie pèse sur l’intégrité territoriale du pays et nourrit les interrogations sur la faisabilité d’une adhésion. Le gouvernement moldave mise sur une réintégration progressive, en commençant par le terrain économique : la Transnistrie applique désormais le même code douanier que le reste du pays, et depuis septembre, des obligations de paiement de la TVA et de droits d’accise sur certaines catégories de produits y sont progressivement mises en œuvre. Cristina Gherasimov, vice-Première ministre chargée de l’intégration européenne, défend une ligne claire : le conflit territorial ne doit pas conditionner le choix européen des Moldaves. « Que les Moldaves rejoignent ou non l’Union européenne, c’est leur choix, pas celui de la Russie », a-t-elle affirmé, tout en reconnaissant que Chisinau a besoin du soutien de ses partenaires européens pour faire face aux pressions sécuritaires et aux campagnes de désinformation prorusses.

C’est dans ce contexte que la Grèce entend jouer un rôle moteur. Athènes exercera la présidence tournante du Conseil de l’UE au second semestre 2027, et le gouvernement grec affiche l’ambition d’en faire un moment fort pour l’élargissement. Le pays dispose d’un capital symbolique dans ce domaine : c’est lors du sommet de Thessalonique, en 2003, que l’UE avait solennellement confirmé la perspective européenne des Balkans occidentaux. Ioannis Armakolas, chercheur à ELIAMEP et professeur associé à l’université de Macédoine, estime que les attentes sont fortes, aussi bien dans les Balkans qu’en Moldavie et en Ukraine. « Il existe l’espoir que quelque chose d’important se produise durant la présidence grecque », note-t-il. L’objectif le plus concret serait de mener à bien le processus d’adhésion du Monténégro pendant ces six mois, à condition que les négociations soient bouclées à temps et que le différend avec Zagreb soit réglé.

La question qui se pose en filigrane dépasse les calendriers et les chapitres de négociation : l’Union européenne est-elle en mesure de transformer la nécessité géopolitique de son élargissement en un projet politique cohérent et crédible ? La réponse conditionnera autant l’avenir des pays candidats que celui de l’Union elle-même.