Lors d'un sommet européen sur le cancer à Bruxelles, le commissaire à la Santé, Olivér Várhelyi, est aspergé de cendres par des militants antipesticides. L'incident, revendiqué par le collectif Les Soulèvements de la Terre, a engendré l'arrestation de quatre personnes et une condamnation par Ursula von der Leyen, soulignant le climat de tension autour des nouvelles réglementations sur les pesticides.

Le commissaire européen à la Santé, Olivér Várhelyi, a été pris pour cible jeudi à Bruxelles par des militants antipesticides qui lui ont lancé une substance grise et poudreuse en plein sommet européen sur le cancer. L’incident a suscité une condamnation immédiate de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

C’est au moment où il s’apprêtait à prendre la parole que le commissaire européen à la Santé a été visé. Deux manifestants ont grimpé sur la scène du Sommet européen sur le cancer, qui se tenait jeudi à Bruxelles, et ont aspergé Olivér Várhelyi d’une poudre grise. « Ce sont les cendres des personnes que vous allez tuer avec les pesticides », a lancé l’un d’eux, selon des images diffusées en ligne.

L’action a été revendiquée par le collectif français Les Soulèvements de la Terre, qui précise dans un communiqué que la protestation a été organisée conjointement par quatre organisations. Quatre personnes ont été arrêtées à la suite de l’incident. Toujours selon le collectif, une manifestation parallèle s’est tenue à l’extérieur du lieu du sommet, où des agriculteurs et des patients atteints de cancer ont tenté de rejoindre les protestataires avant d’être repoussés par la police belge.

La présidente de la Commission européenne a réagi sans délai. « Ce comportement est inacceptable dans une société libre et démocratique. Chacun est libre d’exprimer ses opinions, y compris sur les politiques de l’UE. Mais il ne peut y avoir de place pour les agressions physiques et la violence », a déclaré Ursula von der Leyen dans un communiqué officiel.

La protestation s’inscrit dans un contexte de vive tension autour des propositions de la Commission européenne relatives à la réglementation sur les pesticides, intégrées à ce que Bruxelles appelle le paquet « omnibus X ». Ce texte vise à simplifier les règles existantes et à alléger les contraintes administratives pesant sur les acteurs du secteur agricole. Des organisations environnementales et de défense de la santé publique s’y opposent fermement, estimant que les modifications envisagées risquent d’affaiblir les protections actuelles pour la santé des populations et pour l’environnement.