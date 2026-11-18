Mobilité des jeunes entre le Royaume-Uni et l’UE : un accord repoussé à 2030

Un nouvel accord de mobilité post-Brexit pour les jeunes Britanniques et Européens n’entrera pas en vigueur avant 2030, décevant ceux qui espéraient une mise en œuvre rapide. Bien qu’un accord de principe soit attendu lors du sommet UE-Royaume-Uni, des points de blocage demeurent, notamment sur des questions agroalimentaires.

Le futur dispositif post-Brexit permettant aux jeunes Britanniques et Européens de voyager, travailler ou étudier de part et d’autre de la Manche ne devrait pas entrer pleinement en vigueur avant 2030, selon des informations exclusives. Un délai qui douche les espoirs de ceux qui anticipaient une mise en œuvre dès l’année prochaine.

Le sommet UE-Royaume-Uni prévu vendredi devrait aboutir à un accord de principe sur un nouveau programme de mobilité pour les jeunes, mais sa mise en application complète pourrait ne pas intervenir avant 2030. Les éléments les plus complexes du texte, notamment les dispositions relatives à l’accord agroalimentaire, seraient susceptibles d’être reportés de six mois supplémentaires.

Ce calendrier constitue une déception pour les ressortissants de moins de 30 ans des deux côtés de la Manche, qui espéraient pouvoir bénéficier rapidement de nouvelles facilités pour s’installer, travailler ou poursuivre des études dans les pays partenaires. Depuis le Brexit, ces possibilités ont été considérablement réduites par rapport à la liberté de circulation qui prévalait au sein de l’Union européenne.

L’accord attendu vendredi ne constituerait donc qu’une étape préliminaire, le temps que les deux parties finalisent les modalités techniques et juridiques du dispositif. La nature exacte des points de blocage n’a pas été précisée, mais les négociations portant sur les questions agroalimentaires figurent parmi les dossiers jugés les plus délicats à trancher.