Le village de Piddington, près d'Oxford, s'oppose fermement à la création d'un centre pour 1 200 demandeurs d'asile sur un ancien site militaire. Malgré un référendum symbolique pour sa "sécession" et une forte mobilisation, le gouvernement britannique maintient son projet, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité et aux services locaux.

Le gouvernement britannique a autorisé la transformation d’un ancien site militaire en centre d’hébergement pour plus de 1 200 demandeurs d’asile, malgré la forte opposition des habitants de Piddington, près d’Oxford. En septembre, ce village d’environ 350 habitants avait même organisé un référendum symbolique pour faire « sécession » du Royaume-Uni. Une mobilisation spectaculaire qui n’aura pas empêché Londres de donner son feu vert au projet.

Le bras de fer entre les habitants de Piddington et le gouvernement britannique vient de franchir une nouvelle étape. Jeudi 12 novembre, la ministre du Logement et des Communautés, Angela Rayner, a accordé un permis d’aménagement permettant la transformation progressive d’un ancien site du ministère de la Défense, situé à Bicester, dans l’Oxfordshire. Le projet prévoit d’accueillir jusqu’à 1 256 demandeurs d’asile, tous des hommes adultes, dans des installations militaires réaménagées. Cette décision intervient malgré plusieurs mois de contestation locale et les inquiétudes exprimées par les élus du secteur.

Pour le gouvernement travailliste, cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale visant à réduire le recours aux hôtels pour héberger les demandeurs d’asile. Ces établissements représentent une dépense importante pour les finances publiques et font régulièrement l’objet de controverses politiques. Londres souhaite donc privilégier des solutions d’hébergement collectives, notamment dans d’anciens sites militaires. Les autorités assurent que ces installations disposeront de dispositifs de sécurité permanents, d’une vidéosurveillance et d’une organisation destinée à limiter les conséquences sur les communes voisines.

Un village de 350 habitants qui avait voté pour quitter le Royaume-Uni

À Piddington, l’annonce du projet avait provoqué une mobilisation inhabituelle. Les habitants, qui redoutent notamment des conséquences sur leur sécurité, la tranquillité du village et les services publics locaux, avaient organisé plusieurs manifestations pendant l’été. En septembre, ils avaient décidé de pousser leur protestation jusqu’à l’organisation d’un référendum symbolique sur l’indépendance de leur commune. Le résultat avait été sans appel : 285 voix favorables à la « sécession », contre seulement 26 opposées.

À l’issue de ce scrutin dépourvu de valeur juridique, les organisateurs avaient proclamé symboliquement la création de la « principauté de Piddington ». Cette initiative, largement relayée dans les médias britanniques, visait avant tout à attirer l’attention sur le sentiment de ne pas être entendus par les autorités nationales. Pour les opposants, la perspective d’accueillir plus de 1 200 hommes dans un centre situé à proximité d’une commune de quelques centaines d’habitants soulève des questions sur les capacités d’accueil et les moyens disponibles pour accompagner le projet.

L’opposition dénonce une décision imposée aux habitants

La validation du permis a immédiatement suscité des réactions politiques. Greg Smith, député conservateur de la circonscription, a dénoncé une décision qu’il juge inacceptable et promis de poursuivre son opposition au projet. D’autres responsables locaux ont également exprimé leurs réserves, évoquant les difficultés de transport, la pression potentielle sur les services de santé et les conséquences possibles sur la cohésion de la communauté. Ces préoccupations ont été soulevées au cours de l’examen du dossier, sans conduire le gouvernement à renoncer à l’autorisation.

Les autorités britanniques défendent une approche différente. Elles considèrent que le développement de centres d’accueil spécialisés permettra de mieux répartir l’hébergement des demandeurs d’asile et de diminuer les dépenses publiques. Le ministère de l’Intérieur souligne toutefois que l’obtention du permis ne constitue pas encore une décision définitive d’ouvrir le site. Les conditions concrètes de mise en service restent donc à préciser, et les opposants disposent d’un délai de six semaines pour contester l’autorisation devant la justice.

L’immigration demeure un sujet de tensions au Royaume-Uni

L’affaire de Piddington illustre les difficultés rencontrées par le gouvernement britannique pour réorganiser son système d’asile. Depuis plusieurs années, l’hébergement des demandeurs d’asile dans des hôtels et des installations collectives alimente les débats sur le coût de l’immigration, la sécurité et la répartition des responsabilités entre l’État et les collectivités locales. Plusieurs projets de transformation d’anciens sites militaires ont suscité des protestations, certains habitants estimant ne pas avoir été suffisamment associés aux décisions.

Le cas de ce village de l’Oxfordshire est devenu particulièrement symbolique en raison de son référendum d’indépendance. Si cette « sécession » n’a aucune conséquence institutionnelle, elle traduit la profondeur du désaccord entre une partie des habitants et le gouvernement central. La décision d’Angela Rayner ne met donc pas nécessairement fin au conflit. Entre recours judiciaires possibles, mobilisation locale et volonté gouvernementale de réduire le recours aux hôtels, l’avenir du centre de Bicester reste au cœur d’un débat national sur la politique migratoire britannique.