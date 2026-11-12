Surveillance sanitaire : neuf pays européens vont tester Epi+ dès juin 2027, sans la France

Neuf pays européens, dont l'Allemagne et l'Italie, testeront la plateforme Epi+ à partir de juin 2027 pour renforcer la surveillance des menaces sanitaires. La France est exclue de cette première phase, bien que l'ECDC n'ait pas écarté son éventuelle participation future au projet.

L’Europe prépare un nouvel outil pour améliorer la détection des menaces sanitaires. Baptisée Epi+, cette plateforme multilingue doit permettre aux autorités de repérer plus rapidement les signaux susceptibles d’annoncer une épidémie. Neuf pays participeront à une première phase expérimentale en juin 2027, mais la France ne figure pas parmi les États sélectionnés pour ce lancement.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) poursuit le développement d’un nouveau dispositif destiné à renforcer la surveillance sanitaire sur le continent. Présenté le 11 novembre 2026, Epi+ doit faciliter l’identification, l’analyse et le suivi des événements pouvant représenter une menace pour la santé publique. Contrairement aux systèmes reposant principalement sur les déclarations officielles de maladies, cette plateforme permettra d’examiner un éventail plus large d’informations afin de détecter plus rapidement des situations inhabituelles.

Le projet entre actuellement dans une phase de préparation opérationnelle. Une quarantaine d’épidémiologistes et d’experts techniques participent à une formation organisée à Rome par l’ECDC et l’Istituto Superiore di Sanità, l’institut italien de santé publique. L’Organisation mondiale de la santé et le programme HISP de l’université d’Oslo figurent également parmi les partenaires associés. L’objectif est de familiariser les spécialistes avec le fonctionnement de la plateforme avant son expérimentation dans plusieurs pays européens.

Neuf pays sélectionnés pour une première expérimentation

La première phase de déploiement, prévue en juin 2027, concernera la Croatie, la Grèce, l’Allemagne, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Portugal, la Norvège et la Slovénie. Ces neuf pays, membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, seront les premiers à expérimenter le dispositif dans leurs systèmes nationaux de surveillance sanitaire. Cette étape doit permettre d’évaluer les capacités de la plateforme et son adaptation aux différentes organisations de santé publique.

La France ne figure pas dans cette première sélection. Cette absence ne signifie toutefois pas que les autorités françaises ont refusé de participer au projet ou qu’elles en seraient durablement exclues. L’ECDC n’a communiqué aucun calendrier concernant un éventuel déploiement dans l’Hexagone. Pour l’heure, l’expérimentation annoncée reste limitée aux neuf pays retenus, sans obligation générale imposée aux autres États européens.

Détecter les premiers signaux avant une éventuelle épidémie

Le fonctionnement d’Epi+ repose sur une approche appelée « surveillance fondée sur les événements ». Elle consiste à examiner différentes sources d’informations susceptibles de révéler une situation sanitaire inhabituelle. Il peut s’agir de signalements effectués par des professionnels de santé, de regroupements inexpliqués de personnes malades ou encore d’informations diffusées dans les médias. Ces éléments peuvent constituer des signaux d’alerte nécessitant une analyse complémentaire.

La plateforme ne doit cependant pas être confondue avec un système capable de confirmer automatiquement l’apparition d’une épidémie. Les informations recueillies devront être vérifiées par les autorités compétentes et, lorsque cela sera nécessaire, complétées par des investigations épidémiologiques ou des analyses en laboratoire. Epi+ doit également pouvoir fonctionner avec EpiPulse, le dispositif européen déjà utilisé pour partager des informations sur les menaces sanitaires. Cette complémentarité vise à améliorer la circulation des alertes entre les administrations nationales et les institutions européennes.

Un outil européen destiné à renforcer la coordination sanitaire

Sur le plan technique, Epi+ s’appuie sur DHIS2, une plateforme logicielle ouverte utilisée dans le domaine de la santé publique. Son architecture doit permettre aux autorités nationales d’adapter certaines fonctionnalités à leurs besoins et à leurs procédures. L’outil a vocation à traiter différents types de menaces sanitaires, sans se limiter à une maladie particulière. Son caractère multilingue doit également faciliter son utilisation dans plusieurs pays et favoriser les échanges entre équipes spécialisées.

Cette nouvelle initiative s’inscrit dans les efforts engagés pour améliorer la préparation européenne face aux crises sanitaires. Les expériences passées ont notamment montré l’importance d’une circulation rapide et fiable des informations lorsqu’une menace infectieuse apparaît. La réussite d’Epi+ dépendra néanmoins de la qualité des signalements, des moyens techniques disponibles et de la capacité des autorités à vérifier les alertes. La phase pilote de juin 2027 constituera donc une première étape importante, avant d’envisager une éventuelle extension du dispositif à d’autres pays européens, dont la France.