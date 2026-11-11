Espagne : le roi Felipe et la reine Letizia rendent hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire d’Urda

Une messe commémorative à Tolède rend hommage aux 69 victimes de la collision ferroviaire d'Urda, en présence du roi Felipe VI et de la reine Letizia. L'accident, le plus meurtrier depuis 2013, relance les débats sur la sécurité ferroviaire, d'autant plus que des grèves nationales touchent le réseau.

Une messe commémorative s’est tenue à Tolède en hommage aux 69 victimes de la collision ferroviaire survenue près d’Urda. Le couple royal espagnol et plusieurs responsables politiques y assistaient, tandis qu’une grève nationale des conducteurs de train paralysait le réseau.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne ont participé mardi à une cérémonie religieuse organisée en mémoire des 69 personnes tuées lors de la collision ferroviaire survenue le mois dernier sur la ligne Madrid-Séville, à proximité de la petite ville d’Urda, à une soixantaine de kilomètres de Tolède. Vingt-huit blessés sont toujours hospitalisés.

Accueillis par des applaudissements à leur entrée dans la cathédrale, les souverains ont échangé quelques mots avec les familles des victimes à l’issue de la messe catholique. L’archevêque de Tolède, Mgr Cerro Chaves, a officié la cérémonie, déclarant devant l’assemblée que « le tragique accident d’Urda a laissé dans nos familles, nos villes et notre société une douleur difficile à accepter ». Des proches des défunts ont porté des cierges allumés jusqu’au pied du maître-autel. La première lecture a été assurée par Ana Benítez, sœur de David Benítez, père de deux enfants âgé de 38 ans, décédé dans la catastrophe.

Plusieurs personnalités politiques avaient fait le déplacement, parmi lesquelles Alberto Núñez Feijóo, chef de file du Parti populaire, principal parti d’opposition, Emiliano García-Page, président de la région de Castille-La Manche, ainsi que Carlos Cuerpo, nouveau ministre des Transports et de l’Économie. Ce dernier a hérité du portefeuille des transports après la démission la semaine dernière d’Óscar Puente, contraint de quitter ses fonctions sous la pression croissante consécutive à l’accident.

Des habitants d’Adamuz, en Andalousie, localité touchée par une précédente collision sur cette même ligne à grande vitesse en janvier dernier, qui avait coûté la vie à 46 personnes, étaient également présents aux côtés de résidents d’Urda. La catastrophe de novembre constitue le bilan le plus lourd enregistré sur le réseau ferroviaire espagnol depuis 2013.

L’enquête sur les causes de l’accident est toujours en cours. L’ancien ministre Puente avait évoqué la combinaison d’une erreur humaine et d’une défaillance du système de sécurité. La tragédie survient un mois avant les élections législatives du 29 novembre, et fragilise les chances de réélection du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

La cérémonie s’est tenue le jour même d’une grève nationale des conducteurs de train, qui réclament un renforcement des mesures de sécurité sur le réseau. Une grève générale était par ailleurs attendue le lendemain, à l’appel de militants du logement exigeant un encadrement d’urgence des loyers, avec des répercussions supplémentaires prévues sur le trafic ferroviaire.