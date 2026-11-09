Allemagne : Merz choisit Ilse Aigner pour succéder à Steinmeier à la présidence

Le chancelier Friedrich Merz propose Ilse Aigner, actuelle présidente du parlement bavarois, comme candidate à la présidence fédérale d’Allemagne. Si élue le 30 janvier, elle serait la première femme à occuper ce poste, succédant à Frank-Walter Steinmeier, avec le soutien du SPD et des Verts.

Le chancelier Friedrich Merz a annoncé son intention de proposer Ilse Aigner, présidente du parlement bavarois, au poste de présidente fédérale d’Allemagne. Si elle est élue le 30 janvier prochain, elle deviendrait la première femme à occuper cette fonction dans l’histoire du pays.

Friedrich Merz a officialisé dimanche son choix auprès des dirigeants de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) : c’est Ilse Aigner qu’il entend porter à la tête de l’État allemand. La nomination formelle doit intervenir lundi, lors d’une réunion des chefs de partis appelés à s’accorder sur un candidat commun.

Membre de l’Union chrétienne-sociale (CSU), le parti conservateur bavarois, Aigner préside actuellement le parlement du Land de Bavière. Elle est connue du chancelier depuis 1998, les deux responsables ayant cheminé ensemble au sein de la droite allemande pendant près de trois décennies.

Son élection, prévue le 30 janvier, marquerait un double tournant : elle succéderait à Frank-Walter Steinmeier, issu du Parti social-démocrate (SPD), partenaire junior de la coalition gouvernementale, et deviendrait la première femme à exercer la présidence fédérale depuis la création de la République fédérale. Le SPD et les Verts ont d’ores et déjà signalé leur soutien à sa candidature, ce qui augure d’une élection sans heurts majeurs au sein de l’Assemblée fédérale.

La présidence fédérale allemande est une fonction essentiellement protocolaire et symbolique, distincte du pouvoir exécutif exercé par le chancelier. Le président représente l’État, promulgue les lois et joue un rôle de garant des institutions, sans diriger le gouvernement au quotidien.