MONDE Europe

Allemagne : Merz choisit Ilse Aigner pour succéder à Steinmeier à la présidence

Par

2 minutes de lecture

Allemagne : Merz choisit Ilse Aigner pour succéder à Steinmeier à la présidence
Allemagne : Merz choisit Ilse Aigner pour succéder à Steinmeier à la présidence

Le chancelier Friedrich Merz a annoncé son intention de proposer Ilse Aigner, présidente du parlement bavarois, au poste de présidente fédérale d’Allemagne. Si elle est élue le 30 janvier prochain, elle deviendrait la première femme à occuper cette fonction dans l’histoire du pays.

Friedrich Merz a officialisé dimanche son choix auprès des dirigeants de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) : c’est Ilse Aigner qu’il entend porter à la tête de l’État allemand. La nomination formelle doit intervenir lundi, lors d’une réunion des chefs de partis appelés à s’accorder sur un candidat commun.

Membre de l’Union chrétienne-sociale (CSU), le parti conservateur bavarois, Aigner préside actuellement le parlement du Land de Bavière. Elle est connue du chancelier depuis 1998, les deux responsables ayant cheminé ensemble au sein de la droite allemande pendant près de trois décennies.

Son élection, prévue le 30 janvier, marquerait un double tournant : elle succéderait à Frank-Walter Steinmeier, issu du Parti social-démocrate (SPD), partenaire junior de la coalition gouvernementale, et deviendrait la première femme à exercer la présidence fédérale depuis la création de la République fédérale. Le SPD et les Verts ont d’ores et déjà signalé leur soutien à sa candidature, ce qui augure d’une élection sans heurts majeurs au sein de l’Assemblée fédérale.

La présidence fédérale allemande est une fonction essentiellement protocolaire et symbolique, distincte du pouvoir exécutif exercé par le chancelier. Le président représente l’État, promulgue les lois et joue un rôle de garant des institutions, sans diriger le gouvernement au quotidien.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de Europe

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une