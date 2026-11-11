Une série de menaces à la bombe a nécessité l'évacuation de plus de 300 établissements en Italie, ainsi que des alertes similaires au Royaume-Uni et en Irlande. Les autorités, suspectant des fausses alertes orchestrées, enquêtent sur l'origine des courriels menaçants. Aucun élément ne confirme la présence d'explosifs, et la priorité reste l'identification des responsables.

Une vague de menaces à la bombe a provoqué l’évacuation de plus de 300 établissements scolaires en Italie ce mercredi 11 novembre 2026. Des messages similaires ont également été reçus par des centaines d’écoles au Royaume-Uni et en Irlande. Si les autorités privilégient pour le moment la piste de fausses alertes, des enquêtes ont été ouvertes pour identifier l’origine de ces courriels et déterminer si les différents incidents sont liés.

L’Italie a été confrontée mercredi matin à une vague d’alertes à la bombe visant ses établissements scolaires. Selon le ministre italien de l’Éducation, Giuseppe Valditara, au moins 300 écoles ont été concernées par des messages menaçants, entraînant leur évacuation par mesure de précaution. Les médias italiens évoquent un total de 312 établissements ayant reçu des courriels similaires. À Rome, plusieurs directions scolaires ont informé les familles que les élèves avaient été conduits dans des lieux sécurisés, sous la surveillance du personnel enseignant. Les forces de l’ordre ont été mobilisées pour procéder aux vérifications nécessaires et permettre, lorsque la situation le justifiait, un retour à la normale.

Face à l’ampleur de ces menaces, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a convoqué une réunion gouvernementale dans la journée. Sur les réseaux sociaux, elle a estimé que les signalements semblaient davantage relever d’une opération destinée à provoquer la peur et l’inquiétude que d’une menace terroriste avérée. Giuseppe Valditara a également souligné que le nombre particulièrement élevé d’établissements concernés rendait les messages peu crédibles. Les autorités ont toutefois maintenu les procédures de sécurité, considérant que chaque signalement devait être examiné avant d’écarter définitivement tout danger.

Des centaines d’établissements également menacés au Royaume-Uni

Les investigations italiennes portent notamment sur l’origine des courriels envoyés aux établissements. Selon une source gouvernementale citée par Reuters, le message était signé d’un certain « Mikhaïl Andropov », se présentant comme le dirigeant du « Vilayat du Misoginistan ». Cette signature ne permet pas, à elle seule, d’identifier les auteurs ni de déterminer leurs motivations. La police italienne cherche désormais à retracer les envois et à établir si les menaces proviennent d’une même source. À ce stade, aucun élément communiqué publiquement ne confirme l’existence d’explosifs dans les établissements concernés.

La vague d’alertes ne s’est pas limitée à l’Italie. En Irlande du Nord, la police a annoncé avoir ouvert une enquête après l’envoi de courriels menaçants à plus de 300 écoles. Selon les premiers éléments recueillis, ces messages proviendraient d’une source située à l’extérieur du Royaume-Uni. Des établissements scolaires écossais ont également signalé des menaces similaires. Les forces de l’ordre britanniques considèrent pour le moment ces incidents comme de probables fausses alertes, tout en poursuivant leurs investigations afin d’identifier les expéditeurs.

Les autorités européennes cherchent à déterminer l’origine des menaces

En République d’Irlande, plusieurs établissements ont également reçu des messages inquiétants. La police irlandaise a indiqué avoir procédé à une première évaluation de la situation et considère que les menaces ne sont pas crédibles. Contrairement à l’Italie, les autorités n’ont donc pas recommandé d’évacuation générale des établissements concernés. Cette différence de réaction illustre les choix opérés par les services de sécurité en fonction des informations disponibles et des procédures nationales. Dans tous les cas, les enquêteurs doivent vérifier si les messages ont été envoyés de manière coordonnée et s’ils présentent des caractéristiques techniques communes.

Cette succession d’incidents intervient dans un contexte de vigilance accrue en Europe face aux menaces dites de « guerre hybride », qui peuvent notamment prendre la forme de cyberattaques, de campagnes de désinformation ou d’opérations destinées à perturber les services publics. Des alertes ont déjà visé différents secteurs, notamment les transports, les commerces et certaines infrastructures sensibles. Toutefois, aucun élément ne permet actuellement d’attribuer les menaces reçues mercredi à un État ou à une organisation particulière. Pour les autorités italiennes, britanniques et irlandaises, la priorité reste d’identifier les responsables tout en évitant que de nouveaux messages ne provoquent des perturbations massives dans les établissements scolaires.