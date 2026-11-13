La première vague d'audiences radio de la saison 2026-2027 révèle des changements significatifs : Franceinfo dépasse RTL pour devenir la deuxième radio de France, tandis que Fun Radio et Europe 1 enregistrent des baisses marquées d'audience. Dans un contexte général d'augmentation des auditeurs pour certaines stations, France Inter demeure leader malgré un recul.

La première vague d’audiences radio de la saison 2026-2027, publiée ce vendredi par Médiamétrie, redistribue les cartes. France Inter conserve sa première place malgré une nouvelle baisse, Franceinfo dépasse RTL et devient la deuxième radio de France. Europe 1 perd plusieurs centaines de milliers d’auditeurs en un an, tandis que Fun Radio enregistre un résultat historiquement faible. À l’inverse, Skyrock et Radio Nova progressent. Au total, 37,4 millions de Français écoutent quotidiennement la radio, soit 600 000 de plus qu’à la rentrée 2025.

France Inter reste numéro un, mais perd encore 200 000 auditeurs

France Inter demeure largement en tête du classement avec environ 6,5 millions d’auditeurs quotidiens. La station publique perd toutefois 200 000 auditeurs par rapport à septembre-octobre 2025 et réalise sa plus faible rentrée depuis trois ans.

Son audience cumulée atteint 11,4%, en recul de 0,5 point sur un an. En revanche, sa part d’audience progresse légèrement pour atteindre 13,6%, contre 13,4% un an auparavant. Les auditeurs restent également plus longtemps à l’écoute, avec une durée quotidienne moyenne de 130 minutes, contre 121 minutes précédemment.

La nouvelle grille de France Inter, marquée par la titularisation de Florence Paracuellos aux côtés de Benjamin Duhamel dans la matinale et par l’arrivée de Maïtena Biraben à la place de Nagui, n’a pas permis d’enrayer la baisse du nombre d’auditeurs.

La matinale demeure néanmoins la plus écoutée de France, avec plus de quatre millions d’auditeurs chaque jour.

Franceinfo détrône RTL et devient la deuxième radio de France

C’est l’un des principaux changements de cette rentrée. Franceinfo devient la deuxième radio de France avec environ 4,9 millions d’auditeurs quotidiens, devant RTL et ses 4,7 millions de fidèles.

Franceinfo atteint 8,5% d’audience cumulée, malgré un recul de 0,2 point sur un an. La station publique parvient ainsi à dépasser RTL, alors même que son propre nombre d’auditeurs diminue légèrement.

Pour RTL, le résultat est particulièrement difficile. La station du groupe M6 perd environ 300 000 auditeurs en un an et tombe à 8,3% d’audience cumulée, soit une baisse de 0,6 point. Elle enregistre ainsi l’un de ses plus faibles niveaux historiques.

Sa part d’audience recule également à 10,9%, contre 11,5% un an plus tôt. La nouvelle matinale confiée à Céline Landreau, après le départ de Thomas Sotto, n’a pas empêché cette diminution.

Europe 1 perd plus de 400 000 auditeurs malgré Pascal Praud et Christine Kelly

Europe 1 figure parmi les grandes perdantes de cette première vague. La station rassemble désormais environ 2,3 millions d’auditeurs quotidiens, soit plus de 400 000 de moins qu’à la rentrée précédente.

Son audience cumulée tombe à 4,1%, en baisse de 0,8 point sur un an. Europe 1 réalise ainsi sa plus faible rentrée depuis trois ans, malgré une grille qui mise notamment sur Pascal Praud, Christine Kelly et Cauet.

La station affiche toutefois une durée d’écoute en hausse de cinq minutes. Sa part d’audience commerciale atteint 4,3%, ce qui montre que les auditeurs qui restent fidèles à l’antenne continuent d’y consacrer du temps.

RMC résiste davantage. La radio rassemble 4,9% d’audience cumulée, un résultat quasiment stable sur un an, avec un recul limité à 0,1 point. Sa durée d’écoute augmente de dix minutes et sa part d’audience progresse.

Fun Radio s’effondre malgré Cyril Hanouna et Bruno Guillon

La situation est particulièrement difficile pour Fun Radio. La station du groupe M6, qui accueille notamment Cyril Hanouna et Bruno Guillon, ne rassemble plus qu’environ 1,5 million d’auditeurs quotidiens, contre près de deux millions un an auparavant.

La radio perd ainsi près de 500 000 auditeurs en douze mois et enregistre son plus faible niveau historique. Son audience cumulée tombe à 2,6%, très loin des performances qu’elle réalisait encore quelques années auparavant.

Cette chute est d’autant plus marquante que Fun Radio avait bénéficié, lors de la rentrée précédente, de l’arrivée de Cyril Hanouna, dont l’émission avait contribué à attirer de nouveaux auditeurs. Un an plus tard, la station affiche une baisse importante de son audience globale.

Fun Radio se retrouve désormais derrière RTL2, qui atteint 3,1% d’audience cumulée. Europe 2 rassemble pour sa part 1,8% et parvient à gagner quelques auditeurs sur un an.

NRJ perd 200 000 auditeurs, Skyrock poursuit sa progression

Du côté des radios musicales, NRJ conserve sa première place, mais poursuit son recul. La station rassemble environ 3,5 millions d’auditeurs quotidiens, soit 200 000 de moins qu’un an auparavant. Son audience cumulée atteint 6,2%.

Nostalgie se rapproche avec environ 3,3 millions d’auditeurs quotidiens. La station confirme sa place parmi les principales radios musicales françaises.

Skyrock réalise de son côté une progression notable. La radio atteint environ 3,2 millions d’auditeurs quotidiens, soit 200 000 supplémentaires en un an. Son audience cumulée s’établit à 5,6%.

RFM figure également parmi les stations qui gagnent des auditeurs lors de cette rentrée, contrairement à plusieurs grandes antennes musicales qui poursuivent leur baisse.

Radio Nova confirme sa forte progression et rejoint France Culture

Radio Nova signe l’une des progressions les plus remarquées de cette rentrée. La station poursuit sa hausse d’audience et atteint 3,7% d’audience cumulée, un niveau qui la place désormais à égalité avec France Culture.

France Culture dépasse de son côté les deux millions d’auditeurs quotidiens et progresse sur un an. Les deux stations devancent désormais le réseau local ICI, qui affiche 3,6% d’audience cumulée.

France Musique atteint 1,4% et FIP 1,2%. Ces résultats montrent que certaines antennes musicales et culturelles parviennent à développer leur audience alors que plusieurs grandes radios généralistes perdent des auditeurs.

Le classement des radios françaises : France Inter largement devant, RTL troisième

France Inter conserve sa première place avec 11,4% d’audience cumulée, devant Franceinfo à 8,5% et RTL à 8,3%. NRJ suit avec 6,2%, devant Skyrock à 5,6%, RMC à 4,9% et Europe 1 à 4,1%.

Plus loin, France Culture et Radio Nova atteignent chacune 3,7%, devant ICI à 3,6%, RTL2 à 3,1%, Fun Radio à 2,6%, Europe 2 à 1,8%, France Musique à 1,4% et FIP à 1,2%.

Ce classement repose sur l’audience cumulée, c’est-à-dire la proportion de Français de 13 ans et plus qui écoutent une station au cours d’une journée. Il ne doit pas être confondu avec la part d’audience, qui mesure la proportion du temps total d’écoute de la radio captée par chaque station.

La radio regagne 600 000 auditeurs en un an

Malgré les difficultés rencontrées par plusieurs grandes stations, le média radio retrouve des auditeurs. Sur la période septembre-octobre 2026, 37,4 millions de Français de 13 ans et plus écoutent la radio chaque jour, contre 36,8 millions un an auparavant.

Cette hausse globale contraste avec les reculs enregistrés par France Inter, RTL, Europe 1, NRJ et Fun Radio. Franceinfo profite de la baisse plus importante de RTL pour lui prendre la deuxième place, tandis que Skyrock et Radio Nova poursuivent leur progression.