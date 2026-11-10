Le sort de la pétition pour la fermeture de CNews sera tranché ce mardi 10 novembre, avec plus de 1,06 million de signatures. La commission des affaires culturelles de l'Assemblée débat des enjeux de liberté d'expression et de réglementation audiovisuelle, sans pour autant pouvoir fermer la chaîne directement. La controverse entre députés s'intensifie.

Le sort parlementaire de la pétition réclamant la fermeture de CNews se joue ce mardi 10 novembre. À quelques heures de son examen par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, le texte recueillait déjà plus de 1,06 million de signatures sur la plateforme officielle du Palais-Bourbon. Les députés doivent se réunir à 13 heures pour décider s’ils classent la pétition sans suite ou s’ils poursuivent son examen. Mais avant même ce rendez-vous, la controverse a repris de plus belle. Invité de RTL ce matin, Charles Alloncle, député UDR de l’Hérault et porte-parole de Marine Le Pen, a dénoncé une initiative « assez baroque », accusant Jean-Luc Mélenchon et une partie de la gauche radicale de vouloir imposer une logique de censure à l’encontre de la chaîne du groupe Bolloré.

Pour Charles Alloncle, les parlementaires s’apprêtent à consacrer du temps à une question qui ne relève pas de leurs compétences. « Ce n’est pas l’Assemblée nationale qui décide de la suppression ou de l’ouverture d’une chaîne, c’est l’Arcom », a rappelé le député. Il estime que les difficultés budgétaires, la colère sociale et les violences des dernières semaines devraient constituer des priorités plus immédiates. « Couper le micro à Laurence Ferrari, Pascal Praud ou Christine Kelly, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité que les Français réclament », a-t-il lancé. L’élu dénonce également une « tentation de censure » qu’il attribue à la gauche radicale, dans un contexte où Jean-Luc Mélenchon s’en est récemment pris aux médias appartenant à Vincent Bolloré lors de son meeting du Bourget.

Alexandre Portier face à un vote particulièrement sensible

Le président de la commission des affaires culturelles, Alexandre Portier, a été désigné rapporteur de la pétition déposée en juin par Lucas Massoni. Le député LR envisage de consacrer un éventuel débat parlementaire à des questions plus générales : liberté d’expression, pluralisme, régulation audiovisuelle et circulation de l’information sur les réseaux sociaux. À gauche, plusieurs parlementaires souhaitent au contraire que l’examen se concentre sur les manquements reprochés à CNews et sur les sanctions prononcées par le régulateur. Les promoteurs de la pétition considèrent que ces éléments justifient une réflexion sur le maintien de son autorisation de diffusion. Le désaccord porte donc autant sur la liberté éditoriale que sur les obligations légales imposées aux chaînes de télévision.

Le vote de ce mardi n’entraînera toutefois aucune fermeture de CNews, quel qu’en soit le résultat. La commission peut décider d’examiner la pétition ou de la classer, tandis que la Conférence des présidents dispose de la possibilité d’organiser un débat dans l’Hémicycle sous certaines conditions. Le retrait d’une autorisation de diffusion relève de l’Arcom et des procédures prévues par la loi.