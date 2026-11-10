POLITIQUE

Parcoursup : des syndicats lycéens et Louis Boyard quittent Matignon pour protester contre la présence du RN

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Parcoursup : des syndicats lycéens et Louis Boyard quittent Matignon pour protester contre la présence du RN
Parcoursup : des syndicats lycéens et Louis Boyard quittent Matignon pour protester contre la présence du RN

La réunion devait ouvrir le chantier de la réforme de Parcoursup. Elle s’est achevée, pour une partie de ses participants, par une sortie fracassante. Lundi 9 novembre, plusieurs représentants lycéens et étudiants ont quitté Matignon après avoir découvert que des parlementaires du Rassemblement national et de l’Union des droites pour la République avaient été conviés aux discussions. Le député insoumis Louis Boyard a également abandonné la réunion. Un incident politique qui vient compliquer les efforts de Sébastien Lecornu pour renouer le dialogue avec les organisations de jeunesse, mobilisées depuis plusieurs semaines contre la politique éducative du gouvernement.

Au cœur de la discorde, la présence du député RN Thierry Tesson et de la sénatrice UDR Gaëlle Frontoni. Les représentants syndicaux protestataires ont expliqué refuser de « s’asseoir autour de cette table » avec des élus qu’ils accusent de porter des idées contraires à leurs valeurs. Louis Boyard a fait le même choix. Pourtant, la réunion avait précisément été conçue pour associer les différentes sensibilités parlementaires aux discussions sur l’avenir de Parcoursup. Une quarantaine de représentants du monde de l’éducation avaient été conviés, parmi lesquels des lycéens, des étudiants, des enseignants, des responsables d’établissements et des parlementaires.

« Le gouvernement ne trie pas les députés » : Lecornu refuse de céder

La réponse du Premier ministre n’a pas tardé. « Le gouvernement ne trie pas les députés », a fait savoir Sébastien Lecornu, assumant le choix d’inviter l’ensemble des groupes représentés au Parlement. L’incident pose une question qui dépasse la réforme de Parcoursup : des responsables syndicaux peuvent-ils conditionner leur participation à une concertation gouvernementale à l’exclusion de certaines formations politiques ? Les représentants du RN et de l’UDR disposent d’un mandat électif, indépendamment des critiques formulées contre leurs orientations. Tous les participants n’ont d’ailleurs pas suivi le mouvement de protestation. Renouveau Lycéen et l’UNI sont restés à Matignon, où les discussions se sont poursuivies.

Cette confrontation intervient à un moment délicat pour l’exécutif. Le gouvernement cherche à répondre aux critiques sur l’opacité de Parcoursup, les difficultés d’accès à l’enseignement supérieur et les inégalités entre candidats. Les représentants lycéens et étudiants avaient été reçus plus tôt dans l’après-midi pour présenter leurs revendications, avant l’ouverture du comité de réforme.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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