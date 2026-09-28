Sénatoriales : huit députés quittent l’Assemblée nationale, dont quatre élus RN

Les élections sénatoriales du 27 septembre entraînent le départ de huit députés pour le Sénat, dont quatre issus du Rassemblement national, affectant la composition de l'Assemblée. Les suppléants des députés élus prennent leur place, évitant des élections législatives partielles et maintenant la représentation politique des circonscriptions concernées.

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Les élections sénatoriales vont également modifier la composition humaine de l’Assemblée nationale. Parmi les 34 députés qui avaient décidé de briguer un siège au Palais du Luxembourg dimanche 27 septembre, huit ont été élus sénateurs.

Leur changement de chambre concerne plusieurs groupes politiques, mais le Rassemblement national est particulièrement touché puisque quatre de ses députés ont obtenu un mandat de sénateur.

Il s’agit de Sylvie Josserand dans le Gard, Edwige Diaz en Gironde, Manon Bouquin dans l’Hérault et Frank Giletti dans le Var.

Pour le RN, ces élections contribuent parallèlement à la constitution de son nouveau groupe au Sénat avec ses alliés de l’UDR.

Horizons perd deux députés au profit du Sénat

Deux députés Horizons rejoignent également le Palais du Luxembourg : Loïc Kervran, élu dans le Cher, et Christophe Plassard, élu en Charente-Maritime.

À droite, Valérie Bazin-Malgras, membre du groupe Droite républicaine à l’Assemblée nationale, a remporté un siège de sénatrice dans l’Aube.

Enfin, La France insoumise est également concernée. Gabriel Amard, député du Rhône, a été élu sénateur et permet à son mouvement de faire son entrée directe au Sénat.

Au total, les huit députés élus sont donc Valérie Bazin-Malgras, Loïc Kervran, Christophe Plassard, Sylvie Josserand, Edwige Diaz, Manon Bouquin, Frank Giletti et Gabriel Amard.

Pas huit élections législatives partielles

Leur départ de l’Assemblée ne provoquera pas huit nouvelles élections législatives.

Lorsqu’un député devient sénateur, son suppléant est appelé à le remplacer au Palais-Bourbon. La représentation des circonscriptions concernées est donc maintenue sans nouveau passage devant les électeurs.

Cette mécanique limite également les conséquences immédiates du scrutin sénatorial sur l’équilibre politique de l’Assemblée : les députés sortants sont remplacés par leurs suppléants, généralement issus de la même candidature et du même camp politique.

Les sénatoriales entraînent néanmoins un renouvellement significatif des visages dans les deux chambres. Huit parlementaires passent ainsi directement du Palais-Bourbon au Palais du Luxembourg au début de cette nouvelle séquence parlementaire.