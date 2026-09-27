Alerte info
POLITIQUE

Sénatoriales : 37 élus au premier tour à 17h

Par

2 minutes de lecture

Sénatoriales : 37 élus au premier tour à 17h
Sénatoriales : 37 élus au premier tour à 17h

Selon le point publié par Public Sénat à 16 h 30 ce dimanche 27 septembre, 37 sénateurs avaient été élus ou réélus dès le premier tour dans les territoires au scrutin majoritaire. Plusieurs responsables de la droite et du centre conservent leur siège, mais les résultats nationaux restent incomplets.

Les élus sortants représentent l’essentiel de ce premier bilan : Public Sénat en recense 31 parmi les sénateurs reconduits. Ces résultats concernent uniquement une partie du renouvellement et ne permettent pas encore d’établir la composition définitive de la Haute Assemblée.

Darnaud, Perrin, Mouiller et Malhuret réélus

Mathieu Darnaud, président du groupe Les Républicains, est réélu en Ardèche. Cédric Perrin, président sortant de la commission des affaires étrangères et de la défense, conserve également son mandat dans le Territoire de Belfort. Philippe Mouiller, qui préside la commission des affaires sociales, est reconduit dans les Deux-Sèvres.

Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants, figure lui aussi parmi les réélus du premier tour. Ces résultats leur assurent un nouveau mandat de sénateur, sans préjuger des désignations à venir aux responsabilités internes du Sénat.

De nouveaux élus en Corrèze et dans l’Aube

En Corrèze, Pascal Coste et Julien Bounie remportent les deux sièges pour Les Républicains. Dans l’Aube, la députée Valérie Bazin-Malgras est élue sénatrice, succédant à la centriste Évelyne Perrot.

Au stade du décompte de 16 h 30, 22 sièges restaient à pourvoir au second tour dans les territoires au scrutin majoritaire, auxquels s’ajoutaient 119 sièges attribués à la proportionnelle. Ce premier bilan ne doit donc pas être confondu avec le résultat national définitif.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une