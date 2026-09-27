Sénatoriales : 37 élus au premier tour à 17h

À 17h, 37 sénateurs sont élus ou réélus au premier tour, principalement des sortants. Les Républicains conservent des sièges clés avec des réélections notables comme celle de Mathieu Darnaud en Ardèche. Cependant, des postes restent à pourvoir pour le second tour, rendant les résultats encore incomplets.

Selon le point publié par Public Sénat à 16 h 30 ce dimanche 27 septembre, 37 sénateurs avaient été élus ou réélus dès le premier tour dans les territoires au scrutin majoritaire. Plusieurs responsables de la droite et du centre conservent leur siège, mais les résultats nationaux restent incomplets.

Les élus sortants représentent l’essentiel de ce premier bilan : Public Sénat en recense 31 parmi les sénateurs reconduits. Ces résultats concernent uniquement une partie du renouvellement et ne permettent pas encore d’établir la composition définitive de la Haute Assemblée.

Darnaud, Perrin, Mouiller et Malhuret réélus

Mathieu Darnaud, président du groupe Les Républicains, est réélu en Ardèche. Cédric Perrin, président sortant de la commission des affaires étrangères et de la défense, conserve également son mandat dans le Territoire de Belfort. Philippe Mouiller, qui préside la commission des affaires sociales, est reconduit dans les Deux-Sèvres.

Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants, figure lui aussi parmi les réélus du premier tour. Ces résultats leur assurent un nouveau mandat de sénateur, sans préjuger des désignations à venir aux responsabilités internes du Sénat.

De nouveaux élus en Corrèze et dans l’Aube

En Corrèze, Pascal Coste et Julien Bounie remportent les deux sièges pour Les Républicains. Dans l’Aube, la députée Valérie Bazin-Malgras est élue sénatrice, succédant à la centriste Évelyne Perrot.

Au stade du décompte de 16 h 30, 22 sièges restaient à pourvoir au second tour dans les territoires au scrutin majoritaire, auxquels s’ajoutaient 119 sièges attribués à la proportionnelle. Ce premier bilan ne doit donc pas être confondu avec le résultat national définitif.