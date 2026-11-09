Marine Le Pen, dans un entretien sur CBS, déclare qu'il n'existe aucune discrimination en France, évoquant le pays comme le moins raciste au monde. Ces affirmations, en contraste avec les enquêtes du Défenseur des droits, suscitent la controverse. Elle défend également sa vision de l'immigration et se dissocie de toute accusation de fascisme.

Dans un entretien diffusé dimanche 8 novembre sur la chaîne américaine CBS, Marine Le Pen a affirmé qu’il n’existait aucune discrimination en France, allant jusqu’à présenter le pays comme le moins raciste au monde. Des déclarations qui contrastent avec les conclusions de plusieurs enquêtes officielles, notamment celles du Défenseur des droits. La candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle de 2027 a également défendu sa politique migratoire et rejeté toute accusation de fascisme.

Interrogée dans l’émission « 60 Minutes » par le journaliste Trevor Phillips, Marine Le Pen a longuement évoqué la situation politique et sociale française, marquée par plusieurs semaines de manifestations. La représentante du Rassemblement national a notamment estimé qu’une immigration trop importante contribuait à déstabiliser la société française. Pour appuyer son argumentation, elle a souligné que le taux de chômage des étrangers était deux fois supérieur à celui des Français. Lorsque son interlocuteur lui a demandé si cette différence pouvait également s’expliquer par des discriminations à l’embauche, elle a catégoriquement rejeté cette hypothèse. « Non, il n’y a pas de discriminations en France », a-t-elle affirmé, avant d’assurer que la France était le pays le moins raciste au monde. Une affirmation qu’elle n’a pas accompagnée d’éléments statistiques permettant d’établir une comparaison internationale.

Ces propos interviennent pourtant dans un contexte où plusieurs institutions publiques documentent régulièrement les discriminations. Dans son dernier baromètre consacré à l’emploi, publié en décembre 2025 en partenariat avec l’Organisation internationale du travail, le Défenseur des droits souligne que l’origine réelle ou supposée demeure un facteur majeur d’inégalité dans l’accès au marché du travail. Selon cette enquête, les personnes perçues comme noires, arabes ou maghrébines présentent un risque 2,8 fois plus élevé de déclarer une discrimination lors de leur recherche d’emploi que celles perçues comme blanches. L’étude indique également que plus de neuf personnes interrogées sur dix considèrent que des discriminations existent dans le monde professionnel. Au-delà de l’emploi, les difficultés d’accès au logement font également l’objet d’enquêtes et de campagnes de testing mettant en évidence des différences de traitement selon le profil des candidats.

Immigration et présidentielle : Marine Le Pen défend sa ligne politique

Au cours de cet entretien destiné au public américain, Marine Le Pen a également exposé sa conception de l’immigration et de l’assimilation. Selon elle, les personnes qui s’installent en France doivent adopter les règles et les valeurs de la communauté nationale. Elle a opposé cette approche au modèle multiculturel qu’elle attribue aux États-Unis, où différentes communautés peuvent conserver leurs traditions tout en vivant au sein d’un même pays. Interrogée sur la possibilité d’imposer le départ d’étrangers refusant de respecter les lois et la culture françaises, elle a défendu le principe d’une expulsion dans certaines situations. La candidate a ainsi réaffirmé l’importance qu’elle accorde au contrôle migratoire et à l’assimilation dans son programme politique, deux thèmes qui occupent une place centrale dans sa stratégie pour l’élection présidentielle de 2027.

Le journaliste Trevor Phillips a également interrogé Marine Le Pen sur les inquiétudes exprimées par certains manifestants, notamment des lycéens et des étudiants, face à une éventuelle arrivée du Rassemblement national au pouvoir. À la question de savoir si elle se considérait comme fasciste, la candidate a répondu négativement, affirmant défendre le pluralisme politique. Elle a par ailleurs contesté l’idée selon laquelle la progression de son parti traduirait une radicalisation de la société française, estimant que les électeurs avaient progressivement appris à mieux connaître son mouvement. À quelques mois de l’élection présidentielle, cette interview illustre la volonté de Marine Le Pen de présenter son projet politique à un public international. Ses déclarations sur l’absence de discriminations soulèvent néanmoins une contradiction avec les constats des organismes publics chargés d’observer ces phénomènes, relançant le débat sur la place du racisme et des inégalités de traitement dans la société française.