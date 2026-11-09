Robert Ménard défend la journaliste Sonia Mabrouk sur BFMTV, critiquant l'absence de solidarité dans les rédactions face aux critiques publiques. Il exprime son indignation contre les attaques entre confrères, soulignant l'importance de préserver la liberté de la presse et le droit à l'expression des idées diverses, même controversées.

Sur le plateau de « 100 % Mabrouk » ce dimanche soir, le maire de Béziers a vivement défendu la journaliste, mise en cause jusque dans sa propre rédaction. Un échange tendu au cours duquel il a dénoncé les critiques publiques entre confrères et rappelé que recevoir un invité ne signifie pas partager ses opinions.

Robert Ménard a choisi de parler franchement. Face aux journalistes présentes sur le plateau de BFMTV, dont Anne Saurat-Dubois et Marie Chantrait, le maire de Béziers s’est insurgé contre la manière dont certains désaccords éditoriaux se transforment en accusations publiques. « Ce qui m’a le plus tué dans ces affaires-là, c’est l’absence de solidarité à l’intérieur des rédactions », a-t-il lancé. Au cœur de sa colère : les critiques visant Sonia Mabrouk et, plus largement, la facilité avec laquelle des journalistes peuvent se retrouver désignés par leurs propres collègues.

En réponse, les journalistes présentes ont rappelé la violence des attaques subies par les reporters, la tension politique et la nécessité de débattre au sein des rédactions. Elles ont également refusé de critiquer à leur tour des confrères en direct. Mais Ménard a insisté sur une différence essentielle à ses yeux : les propos qu’il dénonce ont été tenus publiquement, dans d’autres médias ou dans des communiqués. « Vous n’êtes pas obligé de défendre l’indéfendable », a-t-il répliqué. Son reproche porte donc sur l’exposition publique des divisions, bien au-delà des discussions ordinaires d’une rédaction.

Cette colère intervient après le passage d’Igor Sahiri dans « Quotidien », le 2 novembre. Interrogé par Yann Barthès sur les difficultés du reportage, le grand reporter de BFMTV avait expliqué que Sonia Mabrouk cristallisait l’hostilité extérieure envers la chaîne et que certains collègues s’interrogeaient sur son recrutement. Il avait aussi rejeté l’accusation selon laquelle la rédaction serait raciste. Face à la polémique, Sahiri a ensuite précisé au Figaro qu’il ne demandait pas le départ de Mabrouk et ne jugeait pas son travail. La journaliste, elle, avait dénoncé auprès du Parisien une mise en cause publique venant de l’intérieur de son entreprise.

Les tensions dépassent ce seul entretien. Dans un communiqué du 25 octobre, le SNJ et le SNJ-CGT RMC-BFM avaient accusé plusieurs séquences de la chaîne de contribuer à la banalisation de l’extrême droite. Le texte visait notamment les interventions d’Éric Ciotti et d’Éric Zemmour chez Sonia Mabrouk, mais aussi des propos tenus par d’autres intervenants de la chaîne. Il mettait également en avant les agressions subies par des équipes de reportage. Ces accusations constituent l’arrière-plan de la colère exprimée par Ménard.

« C’est une affaire de liberté publique »

Pour défendre Sonia Mabrouk, Robert Ménard la prend directement à témoin : « C’est vous, madame Mabrouk, la banalisation de l’extrême droite ? » Une question rhétorique destinée à contester l’accusation. L’ancien journaliste rappelle alors sa conception du métier : donner la parole, notamment à ceux dont on ne partage pas les idées, pour permettre au public de les entendre et de les juger. « Ça ne veut pas dire que tu penses comme eux », insiste-t-il. Recevoir un responsable politique ne saurait, dans cette logique, suffire à faire de l’intervieweur son soutien.

Directement concernée, Sonia Mabrouk choisit la réserve sur sa propre situation et souligne la difficulté d’intervenir dans une discussion qui la vise personnellement. Ménard, lui, assume sa colère. Il refuse que sa présence dominicale auprès de la journaliste serve, à elle seule, à alimenter un procès contre son travail. Sa défense rejoint une exigence simple : examiner les questions posées, les réponses obtenues et la contradiction apportée, plutôt que réduire une interview à l’étiquette politique de son invité.

La position du maire de Béziers trouve un écho dans celle de la direction de BFMTV. Dans un entretien au Parisien, Fabien Namias a réaffirmé la place de Sonia Mabrouk dans la chaîne et le soutien qu’il lui apporte. Le directeur général a aussi rappelé une règle : « On n’attaque jamais son entreprise ni ses collègues. » Puis ajouté : « Les débats sont légitimes mais doivent se dérouler en interne. » Tout en reconnaissant les qualités professionnelles d’Igor Sahiri, il a ainsi posé une limite claire à la mise en cause publique des confrères.

L’échange s’est ensuite élargi à la pétition réclamant la fermeture de CNews. Alors que le plateau évoquait près d’un million de signatures, Ménard s’est emporté contre ses signataires, les qualifiant de « fous furieux », et a dénoncé le sectarisme qu’il voit dans cette demande. Le seuil du million a effectivement été franchi dimanche 8 novembre au soir. Un examen est prévu le 10 novembre en commission à l’Assemblée nationale, pour décider de classer la pétition ou de proposer un débat ; ce rendez-vous ne constitue pas un vote de fermeture de la chaîne.

Au-delà de l’éclat de voix, Ménard a ramené la discussion à un principe qui mérite d’être défendu : la liberté de la presse concerne aussi les journalistes et les médias dont les choix déplaisent. « C’est une affaire de liberté publique », a-t-il insisté. Sa défense de Sonia Mabrouk prend ainsi une portée plus large : protéger la possibilité d’interroger, de contredire et de faire entendre des opinions différentes, sans transformer chaque invitation en déclaration d’adhésion.