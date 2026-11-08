Antoine Léaument, député LFI, accuse Emmanuel Macron d'avoir contribué à l'appauvrissement des Français, en appelant à une augmentation du Smic à 1 700 euros net. À l'approche d'une conférence sociale, il critique les choix budgétaires de l'exécutif, affirmant qu'une hausse insuffisante du salaire minimum ne répondrait pas aux besoins des travailleurs.

Le député La France insoumise Antoine Léaument a vivement critiqué, dimanche 8 novembre, le bilan économique d’Emmanuel Macron, accusant le président de la République d’avoir contribué à un « appauvrissement généralisé de la population ». À la veille d’une conférence sociale réunissant le gouvernement, les organisations patronales et les syndicats, l’élu de l’Essonne a réclamé une augmentation du salaire minimum à 1 700 euros net par mois. Selon lui, cette revalorisation constitue une mesure indispensable pour répondre aux difficultés rencontrées par les ménages modestes. Il estime que les politiques économiques conduites ces dernières années ont favorisé les catégories les plus aisées, sans permettre une amélioration suffisante du pouvoir d’achat des salariés.

Interrogé dimanche matin, Antoine Léaument a considéré qu’une augmentation du Smic inférieure à 1 700 euros net ne répondrait pas aux attentes des travailleurs. « En dessous de 1 700 euros net, ce sont des miettes », a-t-il déclaré, dénonçant les choix budgétaires successifs de l’exécutif. Le parlementaire reproche notamment aux gouvernements d’Emmanuel Macron d’avoir consacré des moyens importants aux aides aux entreprises et aux politiques fiscales favorables aux ménages les plus fortunés. Ces accusations s’inscrivent dans la ligne défendue par La France insoumise, qui réclame depuis plusieurs années une hausse significative des bas salaires et une redistribution plus importante des richesses. Le député considère que les discussions annoncées ne permettront pas, à elles seules, de modifier profondément la situation économique du pays.

Une conférence sociale sous pression sur le pouvoir d’achat

La conférence sociale prévue lundi 9 novembre doit réunir le Premier ministre Sébastien Lecornu, les représentants des organisations syndicales et ceux du patronat autour de plusieurs questions économiques et sociales. La lutte contre la vie chère et l’évolution des rémunérations figurent parmi les principaux sujets de discussion. Le gouvernement souhaite notamment examiner les possibilités d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, dans un contexte marqué par les tensions sur les dépenses contraintes des ménages. La question d’une revalorisation du Smic sera particulièrement observée. Une hausse importante du salaire minimum pourrait bénéficier directement aux travailleurs les moins rémunérés, mais elle soulève également des interrogations sur son coût pour les entreprises, notamment les petites structures, et sur ses conséquences pour l’emploi.

Antoine Léaument ne semble toutefois pas attendre de changement majeur de cette rencontre. « Je n’attends plus grand-chose de ce gouvernement, à part de le remplacer par nous-mêmes », a-t-il affirmé, réaffirmant la volonté de La France insoumise de porter une politique économique différente. Cette prise de position intervient alors que les débats sur les salaires, la fiscalité et les inégalités occupent une place importante dans la vie politique française. Pour le gouvernement, la conférence sociale représente une occasion de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux et de rechercher des compromis sur les rémunérations. Pour l’opposition insoumise, elle constitue surtout un nouveau test de la volonté de l’exécutif de répondre aux difficultés financières des Français. Les discussions de lundi permettront de préciser les intentions du gouvernement, sans garantir à ce stade l’adoption de nouvelles mesures.