Jean-Luc Mélenchon répond aux attaques du Rassemblement National en critiquant leur focalisation sur l'immigration, tout en établissant un parallèle avec Édouard Philippe. Il accuse ses adversaires d'ignorer des questions économiques essentielles, comme l'âge de la retraite et le SMIC, alors que se profile l'élection présidentielle de 2027.

Jean-Luc Mélenchon a vivement réagi aux critiques formulées par une candidate du Rassemblement national contre son programme politique. Dans un message publié sur le réseau social X, le fondateur de La France insoumise a accusé son adversaire de concentrer ses attaques sur les questions d’immigration et de sécurité, tout en évitant, selon lui, le débat sur les mesures économiques et sociales. Il a notamment établi un parallèle entre le RN et Édouard Philippe, président du parti Horizons et candidat à l’élection présidentielle de 2027. « Le RN, c’est presque du Édouard Philippe », a-t-il lancé, cherchant ainsi à souligner ce qu’il considère comme des convergences entre la droite nationaliste et le centre droit.

Le dirigeant insoumis a particulièrement contesté les positions du Rassemblement national concernant l’accès à la nationalité française. « Pour une autoproclamée « patriote », elle commence par dire son opposition à une tradition française depuis le XVIe siècle : le droit du sol », a-t-il écrit. Le droit du sol, dont les modalités ont évolué au fil de l’histoire, permet sous certaines conditions à une personne née en France de parents étrangers d’acquérir la nationalité française. Le RN défend depuis plusieurs années un durcissement de ces règles, estimant que la nationalité doit reposer davantage sur la filiation et sur une démarche volontaire d’intégration. À l’inverse, La France insoumise considère le droit du sol comme un principe important du modèle républicain français.

Retraites, SMIC et pouvoir d’achat au cœur de la confrontation

Jean-Luc Mélenchon reproche également à la candidate du RN de ne pas répondre aux principales propositions sociales défendues par La France insoumise. « Elle ne parle pas de son refus de la retraite à 60 ans, de la hausse du SMIC ou du blocage des prix », a-t-il dénoncé. Ces trois mesures occupent une place centrale dans le programme économique des insoumis, qui souhaitent notamment abaisser l’âge légal de départ à la retraite, augmenter les rémunérations les plus modestes et encadrer les prix de certains produits de première nécessité. Le Rassemblement national défend une approche différente, notamment sur les retraites et la politique salariale. En rapprochant le parti de Marine Le Pen de celui d’Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon cherche à mettre en évidence ce qu’il présente comme des divergences fondamentales entre son programme et ceux de ses adversaires.

Cette nouvelle passe d’armes intervient dans un contexte de préparation de l’élection présidentielle de 2027, où les questions économiques, migratoires et sécuritaires occupent une place importante. Le parallèle établi par Jean-Luc Mélenchon entre le RN et Horizons relève avant tout d’une critique politique : les deux formations conservent des différences significatives, notamment sur l’Union européenne, l’immigration et les institutions. Mais le dirigeant insoumis entend déplacer la confrontation vers le pouvoir d’achat et la redistribution des richesses, des thèmes sur lesquels il accuse ses adversaires de ne pas apporter de réponses suffisantes. À mesure que la campagne présidentielle se précise, cet échange illustre la concurrence entre les principales formations pour imposer leurs sujets dans le débat public, entre défense des frontières, sécurité et politiques sociales.