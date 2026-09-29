POLITIQUE

Marine Le Pen affirme ne pas être raciste : « Ça me fait rire », répond Lilian Thuram sur RTL

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Marine Le Pen affirme ne pas être raciste : « Ça me fait rire », répond Lilian Thuram sur RTL
Marine Le Pen affirme ne pas être raciste : « Ça me fait rire », répond Lilian Thuram sur RTL

Invité de Marc-Olivier Fogiel sur RTL ce mardi 29 septembre, Lilian Thuram a contesté les déclarations de Marine Le Pen affirmant ne pas être raciste. L’ancien footballeur a ensuite expliqué sa position en évoquant les insultes visant les sportifs noirs lorsqu’ils interviennent dans le débat public.

Lorsque l’animateur lui demande si les affirmations de Marine Le Pen le font rire, Lilian Thuram répond : « Oui, ça me fait rire. » Il estime que les personnes confrontées au racisme, ou susceptibles de le subir, développent une sensibilité particulière à ces questions. Il cite Teddy Riner et Kylian Mbappé, aux côtés de sa propre expérience, pour expliquer les prises de parole de certains sportifs.

« Nous avons été fiers de représenter la France »

Lilian Thuram présente ces personnalités comme capables d’alerter sur ce qu’il appelle « la violence de l’extrême droite ». Il affirme qu’historiquement cette famille politique est « antisémite, raciste, islamophobe » et explique craindre que les personnes noires soient parmi les premières visées. À l’appui de son propos, il évoque les réactions suscitées par ses interventions et celles de Teddy Riner : « On nous renvoie à notre couleur, à notre illégitimité. »

« Nous avons représenté la France, nous avons été fiers de représenter la France », rappelle-t-il. L’ancien international dénonce pourtant les messages qui contestent leur appartenance nationale en raison de leur couleur de peau. Évoquant les injonctions à « retourner au pays », il conclut par cette interrogation : « Mais le pays, c’est où ? » Son intervention relie ainsi sa critique politique à l’expérience du racisme qu’il décrit, au-delà de sa seule réaction aux déclarations de Marine Le Pen.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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