Entrevue Politique économique

Edouard Philippe veut repousser l’âge de la retraite à 65 ans

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Edouard Philippe veut repousser l'âge de la retraite à 65 ans
Edouard Philippe veut repousser l'âge de la retraite à 65 ans

Edouard Philippe a proposé jeudi de porter l’âge de départ à la retraite à 65 ans. L’ancien Premier ministre justifie cette mesure par un impératif de solidarité intergénérationnelle. « Qu’une génération ne pense pas à la génération suivante, qu’elle lui impose, sans le lui dire, la charge d’avoir à payer pendant des décennies, des facilités que nous avons rencontrées aujourd’hui, ce n’est pas normal », a-t-il déclaré jeudi.

Un contexte financier tendu

Cette proposition intervient dans un contexte de tension sur les marchés financiers. Une agence de notation doit se prononcer ce vendredi sur la note de la dette souveraine française. La patronne du RN a souligné que les taux auxquels emprunte la France atteignent de tristes records depuis la crise financière de 2008.

Le débat sur l’âge de la retraite s’invite à nouveau dans l’actualité politique alors que les finances publiques sont scrutées par les investisseurs. La proposition d’Edouard Philippe relance une discussion qui avait déjà provoqué de vives tensions sociales ces dernières années.

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