Villemoustaussou : des factures d’eau multipliées par dix sans explication

Les habitants de Villemoustaussou, dans l’Aude, font face à une situation incompréhensible. Leurs factures d’eau ont explosé ces dernières semaines, atteignant des montants parfois dix fois supérieurs à la normale. Un retraité vivant seul s’est ainsi vu prélever 1 800 euros, une somme qu’il n’explique en aucune manière. L’affaire prend de l’ampleur dans cette commune où les témoignages se multiplient, suscitant colère et inquiétude chez les usagers.

Des expertises promises par la régie

Aucune fuite n’a pourtant été constatée sur le réseau. Les vérifications techniques n’ont rien révélé qui justifie de telles augmentations. L’origine de ces consommations anormales reste à ce jour totalement inconnue, laissant les habitants démunis face à des prélèvements qu’ils jugent injustifiés. Un collectif s’est rapidement organisé pour faire entendre la voix des usagers et réclamer des explications.

La régie gestionnaire a promis de mener des expertises approfondies pour élucider ce mystère. Les analyses techniques devraient permettre de déterminer si le problème provient des compteurs, du système de facturation ou d’une autre anomalie. Les familles concernées attendent des réponses rapides et espèrent surtout obtenir un remboursement des sommes prélevées à tort.