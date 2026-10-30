Après l'attentat raciste à Trappes, Yannick Jadot critique l'absence de personnalités de droite au rassemblement contre le racisme et appelle à des sanctions contre CNews. Il dénonce la banalisation des discours discriminatoires dans les médias et propose de renforcer les moyens de l'Arcom pour lutter contre le racisme.

Yannick Jadot hausse le ton après l’attentat raciste survenu à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Invité de franceinfo ce vendredi 30 octobre 2026, le sénateur écologiste de Paris a vivement critiqué l’absence annoncée de plusieurs personnalités de droite au rassemblement contre le racisme et l’islamophobie organisé dans la commune. Il a notamment mis en cause Édouard Philippe et Gabriel Attal, estimant que leurs positions politiques témoignaient d’un recul dans la lutte contre les discriminations. L’ancien candidat écologiste à la présidentielle a également demandé un durcissement des sanctions contre les médias diffusant des propos racistes, visant particulièrement la chaîne CNews.

Le sénateur a regretté que « la droite qui se prétend républicaine ne fasse pas le déplacement » pour participer à l’hommage aux victimes. Il a particulièrement critiqué les récentes déclarations d’Édouard Philippe sur l’immigration et les violences commises en marge des manifestations. Selon Yannick Jadot, une partie de la classe politique entretient une confusion entre immigration, insécurité et appartenance nationale, contribuant ainsi à fragiliser la cohésion du pays. Ses déclarations interviennent une semaine après l’attaque du 23 octobre, au cours de laquelle Pengo Bossio Wangi, un Français de 26 ans, a été tué et plusieurs autres personnes blessées. Les faits font l’objet d’une enquête antiterroriste, notamment en raison du mobile raciste retenu par les autorités judiciaires. Le gouvernement a annoncé qu’un hommage national serait organisé, sans en préciser encore les modalités.

CNews directement visée par les propositions de Yannick Jadot

Au-delà de ses critiques contre la droite, Yannick Jadot a appelé à renforcer les moyens de lutte contre le racisme dans l’audiovisuel. Il estime que certains discours diffusés dans les médias contribuent à banaliser les discriminations et demande à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d’intervenir plus fermement. Le sénateur propose notamment qu’une chaîne diffusant des propos racistes puisse être privée d’antenne pendant une heure, avec un écran noir affichant un message de prévention. En cas de récidive, il souhaite une suspension d’une journée, puis, pour les manquements les plus répétés, une interdiction définitive de diffusion. Il cible particulièrement CNews, propriété du groupe Canal+, contrôlé par Vincent Bolloré. Ces propositions relèvent toutefois de ses positions politiques personnelles et ne correspondent pas à des sanctions déjà décidées par le régulateur. Toute mesure devrait respecter les procédures légales et les garanties attachées à la liberté de communication.

Plusieurs responsables de gauche dénoncent depuis plusieurs jours la banalisation de discours qu’ils considèrent comme discriminatoires, tandis que le débat sur la responsabilité des médias soulève des questions relatives à la liberté d’expression et aux pouvoirs du régulateur. L’Arcom dispose déjà de moyens de contrôle et de sanction, dont l’application dépend de manquements établis aux obligations légales des éditeurs. Le rassemblement prévu ce vendredi à Trappes doit permettre de rendre hommage aux victimes et de réaffirmer le refus du racisme. Soutien de Raphaël Glucksmann pour la présidentielle de 2027, Yannick Jadot entend également placer la lutte contre les discriminations au centre du débat public. Ses déclarations relancent ainsi une confrontation politique plus large sur la place des médias, la responsabilité des responsables publics et les moyens de lutter contre les discours racistes.