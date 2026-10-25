Violente passe d’armes entre Jean-Marc Morandini et le député La France insoumise Thomas Portes. Au lendemain de l’attentat terroriste raciste de Trappes, qui a coûté la vie à un jeune homme de 26 ans, l’animateur de CNEWS a vivement réagi sur Instagram aux accusations formulées par le parlementaire. Celui-ci met en cause la responsabilité de certains médias dans le climat de haine qui aurait favorisé le passage à l’acte. Se sentant personnellement désigné, Jean-Marc Morandini a répondu dans des termes particulièrement virulents : « Cher Thomas, juste entre toi et moi : FERME TA GUEULE et il y aura moins de haine dans ce pays ! »
Dans son message, l’animateur s’indigne d’être présenté comme l’un des responsables du climat ayant entouré l’attaque. « Le député LFI Thomas Portes […] me désigne donc ce soir comme ayant une responsabilité dans l’horreur commise à Trappes ! », écrit-il. Jean-Marc Morandini rappelle avoir réalisé une émission en direct depuis Trappes, pendant 90 minutes, au contact des habitants. Il affirme avoir été le seul journaliste à effectuer un tel reportage dans la ville, accompagné uniquement de ses équipes.
Morandini défend son travail journalistique et accuse LFI d’attiser la haine
« Donner la parole aux gens qui vivent sur place serait donc attiser la haine ? », interroge l’animateur, qui considère que son travail consiste précisément à recueillir les témoignages des habitants et à montrer les réalités du terrain. Il rejette ainsi l’idée que ses émissions puissent être tenues pour responsables des violences survenues vendredi dans les Yvelines.
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