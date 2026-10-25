Jean-Marc Morandini et le député Thomas Portes s'affrontent après l'attentat de Trappes, Portes accusant certains médias d'alimenter un climat de haine. Morandini, se sentant visé, rétorque avec virulence sur Instagram, défendant son rôle de journaliste et son récent reportage depuis Trappes, tout en rejetant toute responsabilité dans les violences.

Violente passe d’armes entre Jean-Marc Morandini et le député La France insoumise Thomas Portes. Au lendemain de l’attentat terroriste raciste de Trappes, qui a coûté la vie à un jeune homme de 26 ans, l’animateur de CNEWS a vivement réagi sur Instagram aux accusations formulées par le parlementaire. Celui-ci met en cause la responsabilité de certains médias dans le climat de haine qui aurait favorisé le passage à l’acte. Se sentant personnellement désigné, Jean-Marc Morandini a répondu dans des termes particulièrement virulents : « Cher Thomas, juste entre toi et moi : FERME TA GUEULE et il y aura moins de haine dans ce pays ! »

Dans son message, l’animateur s’indigne d’être présenté comme l’un des responsables du climat ayant entouré l’attaque. « Le député LFI Thomas Portes […] me désigne donc ce soir comme ayant une responsabilité dans l’horreur commise à Trappes ! », écrit-il. Jean-Marc Morandini rappelle avoir réalisé une émission en direct depuis Trappes, pendant 90 minutes, au contact des habitants. Il affirme avoir été le seul journaliste à effectuer un tel reportage dans la ville, accompagné uniquement de ses équipes.

Morandini défend son travail journalistique et accuse LFI d’attiser la haine

« Donner la parole aux gens qui vivent sur place serait donc attiser la haine ? », interroge l’animateur, qui considère que son travail consiste précisément à recueillir les témoignages des habitants et à montrer les réalités du terrain. Il rejette ainsi l’idée que ses émissions puissent être tenues pour responsables des violences survenues vendredi dans les Yvelines.