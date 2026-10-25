POLITIQUE

Congrès du RN : Jordan Bardella triomphalement réélu président avec 98,98 % des voix

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Congrès du RN : Jordan Bardella triomphalement réélu président avec 98,98 % des voix
Congrès du RN : Jordan Bardella triomphalement réélu président avec 98,98 % des voix

Jordan Bardella conserve la présidence du Rassemblement national. Réuni à Orléans pour son XIXe congrès, le parti a annoncé ce samedi 24 octobre la réélection de son dirigeant avec 98,98 % des suffrages exprimés. Seul candidat à sa succession, Jordan Bardella bénéficie d’un nouveau mandat à six mois de l’élection présidentielle de 2027. Ce scrutin interne s’accompagne d’un renouvellement des instances dirigeantes du mouvement, dans un contexte de réorganisation des responsabilités autour de Marine Le Pen.

Selon les résultats communiqués par le Rassemblement national, 76 276 adhérents ont participé au scrutin, soit environ 68 % des membres appelés à voter. Le score obtenu par Jordan Bardella confirme l’absence de concurrence organisée pour la présidence du parti. Dans son intervention devant les militants réunis à Orléans, il a défendu le bilan électoral du mouvement et insisté sur la nécessité de poursuivre sa préparation en vue des prochaines échéances nationales.

Une nouvelle direction à l’approche de la présidentielle

Le congrès a également permis de renouveler le conseil national et les principales instances dirigeantes. Plusieurs changements ont été annoncés, notamment le départ de Sébastien Chenu et de Gilles Pennelle du bureau exécutif. Jean-Philippe Tanguy est arrivé en tête du scrutin des adhérents pour le conseil national, illustrant sa place dans l’organisation du mouvement.

La réélection de Jordan Bardella intervient alors que Marine Le Pen demeure la candidate annoncée du RN à l’élection présidentielle. Le président du parti doit notamment coordonner la stratégie électorale, la communication et l’organisation militante, tandis que Sébastien Chenu prend la direction du groupe parlementaire à l’Assemblée nationale.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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