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Assemblée nationale : Sébastien Chenu nommé président du groupe RN, Marine Le Pen lui cède sa place pour préparer la présidentielle

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Assemblée nationale : Sébastien Chenu nommé président du groupe RN, Marine Le Pen lui cède sa place pour préparer la présidentielle
Assemblée nationale : Sébastien Chenu nommé président du groupe RN, Marine Le Pen lui cède sa place pour préparer la présidentielle

Changement à la tête du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale. Ce samedi 24 octobre, Sébastien Chenu a annoncé sa nomination à la présidence du groupe parlementaire, en remplacement de Marine Le Pen. La décision a été officialisée à l’occasion du XIXe congrès du RN, organisé à Orléans. À six mois de l’élection présidentielle de 2027, Marine Le Pen entend désormais se consacrer pleinement à sa campagne, tandis que l’un de ses plus fidèles lieutenants prend la direction des députés du parti au Palais-Bourbon.

« Je suis nommé président du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale », a annoncé Sébastien Chenu sur les réseaux sociaux. Le député du Nord a assuré aborder cette nouvelle responsabilité avec détermination et fidélité aux convictions de son mouvement. Il a également promis de poursuivre, avec l’ensemble des parlementaires RN, la défense des positions du parti dans l’hémicycle. Jusqu’à présent président délégué du groupe, il assurait déjà une partie de sa coordination et de ses relations institutionnelles.

Un proche historique de Marine Le Pen à la tête des députés RN

Âgé de 53 ans, Sébastien Chenu est député du Nord depuis 2017 et vice-président de l’Assemblée nationale. Son parcours politique a commencé à droite, au sein de l’UMP, avant son ralliement au Front national en 2014. Devenu l’un des principaux cadres du mouvement, il s’est progressivement imposé comme un interlocuteur régulier des médias et un proche de Marine Le Pen, dont il défend la ligne politique depuis plus d’une décennie.

Sa nomination intervient alors que le Rassemblement national réorganise ses instances dirigeantes. Jordan Bardella a été réélu samedi à la présidence du parti avec 98,98 % des suffrages exprimés. Sébastien Chenu quitte parallèlement le bureau exécutif du RN, dans le cadre d’un remaniement de cette instance stratégique. Il conserve néanmoins une responsabilité politique majeure en prenant la tête du groupe parlementaire.

Marine Le Pen se libère de ses responsabilités parlementaires

Pour Marine Le Pen, ce passage de relais marque une nouvelle étape dans la préparation de la présidentielle. Présidente du groupe RN depuis juin 2022, elle avait notamment dirigé ses députés après les élections législatives de 2024. En confiant cette fonction à Sébastien Chenu, elle se décharge de la gestion quotidienne du groupe afin de concentrer davantage son activité sur la campagne nationale.

Le nouveau président devra désormais coordonner les positions des députés RN, organiser leur travail parlementaire et représenter le groupe dans les discussions institutionnelles, notamment lors des prochaines étapes de l’examen du budget 2027.

Cette nomination confirme la volonté du Rassemblement national de répartir les responsabilités à l’approche du scrutin présidentiel : Jordan Bardella conserve la direction du parti, Marine Le Pen se concentre sur sa candidature et Sébastien Chenu prend en charge le groupe à l’Assemblée. Un nouvel organigramme qui entre en vigueur au moment où le RN prépare son premier grand meeting de campagne, prévu dimanche 25 octobre à Orléans.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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