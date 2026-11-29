Présidentielle 2027 : Marine Le Pen appelle les jeunes militants du RN à refuser la victimisation

Marine Le Pen, lors d'une réunion avec 600 jeunes militants du Rassemblement national, appelle à ne pas se présenter comme des victimes et à adopter une attitude positive durant la campagne présidentielle. Elle propose des mesures ciblant la jeunesse, telles que la gratuité du permis de conduire et la suppression de Parcoursup, pour renforcer le soutien du parti auprès des jeunes.

Marine Le Pen a réuni quelque 600 jeunes militants du Rassemblement national samedi 28 novembre à Vincennes. Dans un contexte marqué par plusieurs controverses visant son parti, la candidate à l’élection présidentielle a appelé ses sympathisants à ne pas céder aux provocations et a présenté plusieurs propositions destinées à la jeunesse.

Face aux militants de son mouvement de jeunesse, Marine Le Pen a insisté sur l’attitude qu’elle attend de ses sympathisants durant la campagne présidentielle. « Ne vous présentez jamais comme des victimes », a déclaré la responsable politique, invitant les jeunes militants à adopter un comportement respectueux et optimiste. À l’occasion de ce rassemblement, le RN Jeunes a également été rebaptisé « Jeunes Bleu Marine », une appellation destinée à accompagner la campagne jusqu’au scrutin de 2027.

Cette intervention survient alors que le Rassemblement national fait face à plusieurs controverses, notamment des accusations concernant d’anciens écrits antisémites attribués à Jordan Bardella, ainsi qu’une enquête sur de possibles transmissions d’informations confidentielles au profit du parti. Malgré ce contexte, Marine Le Pen a renouvelé son soutien au président du RN, invitant même les jeunes militants à prendre exemple sur lui.

La suppression de Parcoursup parmi les propositions

La candidate a également présenté plusieurs mesures de son programme destinées aux jeunes Français. Elle souhaite notamment instaurer la gratuité du permis de conduire pour les jeunes dépourvus de casier judiciaire, supprimer la plateforme Parcoursup et avancer les épreuves du baccalauréat au mois de mai. Cette dernière proposition vise, selon elle, à réduire l’incertitude qui accompagne l’entrée dans l’enseignement supérieur.

La mobilisation de la jeunesse constitue un enjeu important pour le Rassemblement national à l’approche de l’élection présidentielle. Selon un sondage Ifop pour Sud Radio publié vendredi, Marine Le Pen recueille 26 % des intentions de vote chez les 18-24 ans, contre 37 % auprès de l’ensemble des personnes interrogées. Le parti entend ainsi renforcer sa présence auprès de cette catégorie d’électeurs au cours des prochains mois.

Sources citées dans l’article Sondage Ifop pour Sud Radio