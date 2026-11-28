Quatre députés de La France insoumise reçoivent des menaces de mort dans des courriels. Mathilde Panot a saisi la justice, dénonçant une tentative d'intimidation. Cette situation suit d'autres plaintes pour menaces similaires, soulignant les inquiétudes croissantes concernant la sécurité des élus face à des intimidations liées à leurs fonctions.

Quatre députés de La France insoumise ont reçu de nouvelles menaces de mort dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 novembre 2026. Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire LFI à l’Assemblée nationale, a annoncé avoir saisi la procureure de la République de Paris après la réception de courriels contenant également des insultes racistes et sexistes. Les messages visaient aussi Danièle Obono, Manuel Bompard et Aly Diouara, ainsi que certains de leurs collaborateurs. L’adresse électronique utilisée reprenait le nom de Kévin Tessier, suspect de l’attentat raciste commis en octobre à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Aucun élément public ne permet toutefois d’affirmer que ce dernier est à l’origine des envois.

Selon les informations communiquées par Mathilde Panot, les messages ont été reçus vendredi entre 3 heures et 4 heures du matin. L’adresse utilisée par l’expéditeur reprenait l’identité du principal suspect de l’attaque raciste du 23 octobre dans les Yvelines, un événement qui avait provoqué une vive émotion en France. Les courriels contenaient des menaces explicites et des propos visant notamment l’origine ou le sexe des parlementaires concernés. Les collaborateurs des députés auraient également été désignés comme des cibles potentielles. L’utilisation du nom d’une personne mise en cause dans une affaire terroriste renforce le caractère inquiétant des messages, mais ne constitue pas une preuve concernant leur véritable auteur. Il appartiendra aux enquêteurs de déterminer l’origine technique des envois et les intentions de la personne responsable.

Mathilde Panot a adressé un signalement à la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, en invoquant l’article 40 du Code de procédure pénale. Cette disposition impose à certaines autorités publiques de signaler au parquet les crimes ou délits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La présidente du groupe insoumis a également dénoncé publiquement une tentative d’intimidation contre des représentants élus de la nation. Les quatre députés concernés exercent des responsabilités politiques et parlementaires différentes, mais appartiennent au même groupe à l’Assemblée nationale. Les menaces reçues pourraient donner lieu à des investigations destinées à identifier leur auteur et à déterminer les qualifications pénales applicables.

Une succession de menaces qui inquiète les élus insoumis

Cette nouvelle affaire intervient quelques jours seulement après une précédente démarche judiciaire engagée par plusieurs parlementaires de La France insoumise. Mardi 24 novembre, six députés, dont Éric Coquerel, Antoine Léaument, Sarah Legrain, Marie Mesmeur, Thomas Portes et Carlos Martens Bilongo, avaient annoncé le dépôt d’une plainte collective concernant des courriers manuscrits contenant des menaces de mort. Certains messages comportaient des croix gammées ou des références à des organisations d’ultradroite. Les élus concernés dénonçaient déjà la répétition de tels faits et les difficultés rencontrées pour obtenir des réponses judiciaires rapides. À ce stade, aucun lien entre ces courriers et les nouveaux courriels reçus vendredi n’a été établi publiquement.

Les menaces contre des parlementaires soulèvent une question plus large concernant la sécurité des responsables politiques et de leurs collaborateurs. Les élus peuvent faire l’objet de critiques, parfois particulièrement virulentes, mais les menaces de mort et les intimidations constituent des infractions pénales susceptibles d’entraîner des poursuites. Les réseaux sociaux et les communications électroniques facilitent parfois la diffusion de messages anonymes, ce qui impose des investigations techniques pour retrouver leurs auteurs. Pour les députés concernés, l’enjeu est également de pouvoir poursuivre leur mandat sans subir de pressions mettant en danger leur sécurité. Les investigations devront désormais établir si les messages ont été envoyés par une seule personne, s’ils relèvent d’une action coordonnée et si des mesures particulières de protection sont nécessaires.