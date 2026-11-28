Marine Le Pen présente un programme ambitieux pour les Outre-mer, mettant en avant des investissements de trois milliards d'euros et la création d'un ministère d'État dédié. Ses mesures comprennent la lutte contre la vie chère, le renforcement de la sécurité, ainsi que des initiatives pour favoriser les économies locales et améliorer les infrastructures.

Marine Le Pen entend faire des Outre-mer l’un des axes majeurs de sa campagne présidentielle. Ce vendredi 27 novembre 2026, la candidate du Rassemblement national a présenté, au siège de son parti à Paris, un programme consacré aux territoires ultramarins. Entourée de Jordan Bardella et de plusieurs élus ultramarins, elle a annoncé une série de mesures destinées à lutter contre la vie chère, renforcer la sécurité, développer les économies locales et améliorer les infrastructures. Parmi ses principales promesses figurent la création d’un ministère d’État chargé des Outre-mer et du domaine maritime, une loi de programmation sur douze ans et une augmentation des moyens budgétaires. Le RN souhaite également réformer l’octroi de mer et durcir sa politique migratoire à Mayotte et en Guyane.

Lors d’une conférence de presse d’environ une heure, Marine Le Pen a défendu sa volonté de replacer les territoires ultramarins au cœur des décisions nationales. « Je veux unir à nouveau la France continentale et celle du grand large dans un même destin républicain », a déclaré la députée du Pas-de-Calais, dénonçant ce qu’elle considère comme un manque d’attention des gouvernements successifs envers les populations ultramarines. Elle propose la création d’un ministère d’État regroupant les Outre-mer et les affaires maritimes, placé au centre de sa future organisation gouvernementale. La candidate souhaite également présider personnellement un conseil interministériel consacré aux territoires ultramarins deux fois par an. Dès le début de son éventuel quinquennat, elle promettrait de faire adopter une loi-programme sur douze ans, afin d’offrir davantage de visibilité aux collectivités et aux investisseurs. Jordan Bardella a évoqué un effort budgétaire supplémentaire d’environ trois milliards d’euros, correspondant à une augmentation de 10 % des moyens annoncés pour ces territoires à l’horizon 2032. Les modalités détaillées de financement de ces engagements restent toutefois à préciser.

La lutte contre la vie chère constitue l’autre priorité économique du programme. Le Rassemblement national propose de modifier profondément l’octroi de mer, une taxe appliquée à de nombreux produits importés dans plusieurs territoires ultramarins. Son objectif est de limiter cette taxation aux marchandises entrant directement en concurrence avec les productions locales, tout en compensant intégralement les pertes de recettes des collectivités, estimées à 1,8 milliard d’euros. Une partie des recettes de TVA pourrait également leur être redistribuée. Le parti n’a cependant pas présenté d’estimation précise de la baisse des prix qui pourrait résulter de cette réforme. Marine Le Pen souhaite parallèlement instaurer un aller-retour vers l’Hexagone à un tarif encadré pour chaque habitant ultramarin, dans le cadre d’un renforcement de la continuité territoriale. Son programme prévoit aussi des allégements fiscaux et sociaux sur les bas salaires, un soutien accru aux entreprises locales et des mesures destinées à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. Le RN défend notamment la priorité aux productions locales dans la restauration collective et souhaite limiter les effets des accords commerciaux internationaux sur les filières ultramarines, particulièrement dans l’agriculture antillaise.

Sécurité, immigration et infrastructures au cœur des engagements du RN

Sur les questions régaliennes, Marine Le Pen et Jordan Bardella proposent un renforcement des effectifs de police, de gendarmerie, des douanes et de la justice, ainsi que des moyens navals et aériens destinés à lutter contre les trafics. Le RN souhaite conditionner certaines aides accordées aux États voisins à leur coopération dans la lutte contre la criminalité et l’immigration irrégulière. À Mayotte et en Guyane, le parti propose d’abroger le droit du sol et de renforcer les expulsions des étrangers en situation irrégulière ou condamnés pour des infractions. Jordan Bardella a également annoncé son intention de supprimer l’aide au développement destinée aux Comores tant que cet État n’accepterait pas de reprendre ses ressortissants faisant l’objet de mesures d’éloignement. Ces propositions nécessiteraient, selon leur portée, des modifications législatives ou constitutionnelles et devraient respecter les engagements internationaux de la France. Dans le Pacifique, Marine Le Pen défend la création d’une base interarmées renforcée à Nouméa, destinée à accroître la présence militaire française et à protéger les espaces maritimes. La candidate rejette parallèlement l’ouverture de nouvelles réformes institutionnelles accordant davantage d’autonomie aux territoires, estimant que les urgences économiques et sociales doivent passer avant les évolutions statutaires. Cette position est contestée par des responsables locaux favorables à une autonomie accrue.

Le programme comporte également plusieurs engagements concernant les services publics et les infrastructures. Marine Le Pen promet un plan d’urgence pour l’approvisionnement en eau potable, particulièrement dans les territoires confrontés à des interruptions régulières du réseau. Ce dispositif serait piloté par l’État et comprendrait la rénovation des canalisations, la modernisation des usines de traitement et le développement de nouvelles capacités de production, notamment par le forage ou le dessalement. À Mayotte, le RN souhaite accélérer la reconstruction des infrastructures endommagées par le cyclone Chido et l’indemnisation des sinistrés. Aux Antilles, Jordan Bardella a annoncé un dispositif d’indemnisation des victimes de la pollution à la chlordécone, pesticide longtemps utilisé dans les bananeraies et responsable d’une contamination durable des populations et des sols. Le parti propose également d’améliorer l’accès aux soins, de moderniser les hôpitaux et de revaloriser certaines carrières médicales pour attirer davantage de professionnels. Concernant le logement, il défend une simplification des normes de construction et des prêts immobiliers à taux zéro, notamment à La Réunion, où les besoins en logements sociaux restent particulièrement importants. Pour défendre ces propositions, Jordan Bardella doit se rendre prochainement en Martinique et en Guadeloupe, tandis que Marine Le Pen prévoit des déplacements à Mayotte et à La Réunion, avant de poursuivre sa campagne en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Ces annonces devront désormais être précisées sur les plans juridique et financier, alors que les questions de pouvoir d’achat, de sécurité et d’accès aux services publics occupent une place centrale dans les préoccupations des populations ultramarines.