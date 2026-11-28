Secret de l’instruction : Marine Le Pen attaque les médias et promet des sanctions renforcées

Marine Le Pen propose de renforcer les sanctions pour violation du secret de l’instruction, accusant les médias de diffuser des informations judiciaires obtenues illégalement. Lors d'une conférence de presse, elle a mis en avant la nécessité d'aggraver les peines actuelles si elle devenait présidente, tout en nuançant le rôle des journalistes.

Marine Le Pen veut durcir les sanctions liées au recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction. Interrogée vendredi 27 novembre sur les affaires concernant le Rassemblement national, la candidate à la présidentielle a accusé les médias de publier impunément des informations provenant de procédures judiciaires.

L’annonce est intervenue au siège du RN, lors d’une conférence de presse initialement consacrée aux outre-mer. Face aux questions des journalistes, Marine Le Pen a déplacé le débat vers les conditions dans lesquelles les informations étaient obtenues puis diffusées.

Elle a promis d’« aggraver les peines qui existent » si elle accédait à l’Élysée, visant les médias qu’elle accuse de tirer parti de violations du secret judiciaire.

Le secret de la procédure et le travail de la presse, deux cadres distincts

Le droit distingue cependant les personnes participant à une procédure des journalistes qui en rendent compte. L’article 11 du Code de procédure pénale impose le secret aux premières, notamment les enquêteurs et les magistrats. Les journalistes n’y sont pas soumis du seul fait de leur profession.

Ils peuvent, en revanche, être poursuivis pour recel lorsque les conditions de cette infraction sont réunies. La liberté d’informer et l’intérêt général des informations publiées entrent également dans l’appréciation judiciaire.