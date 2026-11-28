« L’esprit des purges » : Danielle Simonnet attaque LFI après son refus de rencontrer L’Après

Danielle Simonnet critique le refus de La France insoumise d'échanger avec son mouvement, L’Après, sur une possible alliance pour 2027, pointant un manque de confiance. Malgré des divergences avec Jean-Luc Mélenchon, elle estime que la situation actuelle reflète « l’esprit des purges », mais L’Après reste ouvert au dialogue, en attendant sa position présidentielle.

La tentative de dialogue entre L’Après et La France insoumise se heurte à une fin de non-recevoir. Vendredi 27 novembre sur BFMTV, Danielle Simonnet a dénoncé le refus de Manuel Bompard de rencontrer son mouvement pour discuter d’une coalition à gauche en vue de 2027.

Le coordinateur de LFI invoque un manque de confiance entre les deux organisations. Il estime qu’un accord suppose une cohésion politique et une capacité à gouverner ensemble. Il reproche notamment à Raquel Garrido ses critiques contre Jean-Luc Mélenchon, que l’ancienne députée considère comme un prétexte pour fermer la porte aux discussions.

Une décision présidentielle encore attendue en décembre

Pour Danielle Simonnet, cette attitude prolonge « l’esprit des purges ». La députée rappelle les ruptures de 2024 et accuse la direction insoumise de vouloir imposer la discipline à ses partenaires.

Elle reconnaît pourtant des désaccords persistants avec Jean-Luc Mélenchon, notamment sur l’Ukraine et l’antisémitisme. Mais elle les juge surmontables face au risque d’une victoire de Marine Le Pen.

L’Après maintient sa disponibilité pour une rencontre. Le mouvement doit encore arrêter démocratiquement sa position présidentielle les 12 et 13 décembre : sa demande de discussion ne constitue donc pas un ralliement officiel.

Sources citées dans l’article BFMTV