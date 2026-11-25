Fabien Roussel confirme sa candidature à la présidentielle et refuse de rallier Jean-Luc Mélenchon, arguant que plusieurs candidats à gauche sont nécessaires pour élargir l'électorat. Il cible particulièrement les abstentionnistes pour renforcer son camp, tout en se distinguant des soutiens croissants vers Mélenchon.

Fabien Roussel maintient sa candidature. Invité de LCI mardi 24 novembre au soir, le candidat communiste a réaffirmé qu’il ne rejoindrait pas Jean-Luc Mélenchon, malgré les rapprochements engagés autour du dirigeant insoumis. Il défend la présence de plusieurs candidats à gauche.

Dans l’émission Objectif 2027, le secrétaire national du PCF a expliqué vouloir élargir l’électorat de son camp. Sa stratégie repose notamment sur la mobilisation des abstentionnistes : il entend convaincre des Français qui ne votent plus et renforcer ainsi le poids de la gauche. À ses yeux, Jean-Luc Mélenchon ne dispose pas, à ce stade, d’une force suffisante pour remporter l’élection.

Convaincre au-delà des électeurs déjà mobilisés

Cette position intervient dans une configuration profondément remaniée. François Ruffin a retiré sa candidature, tandis que Génération.s a annoncé son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Marine Tondelier s’est également dite prête à travailler à une coalition autour du candidat insoumis, sans que la stratégie des Écologistes soit encore définitivement arrêtée.

Fabien Roussel refuse donc de suivre ce mouvement de rapprochement. Il revendique la possibilité de défendre son propre projet devant les Français et considère que plusieurs candidatures peuvent contribuer à élargir l’audience de la gauche.