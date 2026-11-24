David Lisnard devance Édouard Philippe dans le baromètre Odoxa, atteignant 26 % d’adhésion contre 23 % pour Philippe, qui recule à la huitième place. Malgré une forte progression, Lisnard reste à la quatrième position globalement, tandis qu'Édouard conserve un léger avantage auprès des sympathisants de droite et du centre.

Avec 26 % d’adhésion contre 23 % pour Édouard Philippe, David Lisnard prend l’avantage dans le baromètre Odoxa publié mardi 24 novembre. Cette mesure de popularité confirme sa progression, sans constituer une intention de vote pour la présidentielle.

David Lisnard poursuit son ascension dans l’opinion. Le maire de Cannes atteint la quatrième place du classement des personnalités politiques établi par Odoxa avec Mascaret pour Public Sénat, la presse régionale et Le Nouvel Obs. Édouard Philippe recule, lui, au huitième rang.

La progression du président de Nouvelle Énergie est nette sur deux mois : sa cote d’adhésion passe de 14 % à 26 %, soit douze points supplémentaires. Il gagne quatre points par rapport à la précédente vague du baromètre.

Philippe conserve un léger avantage à droite et au centre

Le rapport de force diffère toutefois parmi les seuls sympathisants de la droite et du centre. Édouard Philippe y recueille encore 55 % d’adhésion, contre 54 % pour David Lisnard. Ce dernier était à 27 % dans cette catégorie deux mois auparavant.

Ces résultats nourrissent la concurrence entre les deux candidats, mais ne permettent pas de déduire leur score à l’élection présidentielle. Le baromètre mesure l’adhésion aux personnalités, sans demander aux répondants de choisir leur bulletin pour le premier tour.

L’enquête a été réalisée par internet les 18 et 19 novembre auprès de 1 005 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Les écarts mesurés doivent être appréciés avec l’incertitude statistique propre à ce type d’étude.