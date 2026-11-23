Cyril Hanouna quitte Fun Radio: «Ça va secouer» arrêtée après des audiences catastrophiques et des tensions avec la direction

Cyril Hanouna quitte Fun Radio, mettant fin à son émission "Ça va secouer" après des audiences désastreuses et des tensions avec la direction. La station a décidé d'arrêter le programme, jugé incompatible avec son format musical, après une perte significative d'auditeurs, tandis que Hanouna reste présent sur W9.

C’est terminé pour Cyril Hanouna sur Fun Radio. Dans un communiqué publié ce lundi 23 novembre, la station du groupe M6 annonce l’arrêt de son émission « Ça va secouer », dès mardi. Officiellement, cette décision a été prise d’un commun accord. Elle intervient après des audiences désastreuses et plusieurs critiques publiques de l’animateur contre la direction de la radio. Une dernière émission spéciale sera diffusée ce lundi après-midi.

Fun Radio annonce l’arrêt immédiat de l’émission

Dans son communiqué, Fun Radio annonce que « Cyril Hanouna et Fun Radio ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à “Ça va secouer” à partir de demain. »

La station explique que « l’émission de débat que souhaitait développer Cyril Hanouna n’est pas compatible avec le format d’une radio musicale. » Elle remercie également l’animateur pour son engagement et le travail accompli.

Une dernière émission spéciale réunissant toute l’équipe de « Ça va secouer » est prévue ce lundi 23 novembre, entre 16 heures et 18 heures. Dès mardi, la station remplacera le programme par une playlist Dance.

Des audiences catastrophiques : seulement 154 000 auditeurs

Cet arrêt intervient dans un contexte de lourde chute des audiences. Selon les derniers chiffres de Médiamétrie, la tranche de Cyril Hanouna, diffusée entre 16 heures et 18 heures, ne réunissait plus que 154 000 auditeurs en moyenne sur la période septembre-octobre 2026, soit une perte de 47 000 auditeurs en un an.

La situation est également très mauvaise pour l’ensemble de Fun Radio. Comme le montraient les dernières audiences radio, la station a perdu près de 500 000 auditeurs en douze mois, tombant à environ 1,5 million d’auditeurs quotidiens. Son audience cumulée a chuté à 2,6%, un niveau historiquement faible.

Cyril Hanouna avait publiquement attaqué Fun Radio

Quelques jours avant cette annonce, Cyril Hanouna avait vivement critiqué sa direction pour le manque de promotion de son émission.

À l’antenne, l’animateur avait dénoncé l’absence de campagne publicitaire destinée à faire connaître sa présence sur la station : « Pas un cul de bus, pas une pub. »

Il avait également ironisé sur les moyens déployés par Fun Radio, affirmant que plusieurs personnes ignoraient encore qu’il animait une émission quotidienne : « Merci Fun Radio pour le travail incroyable qu’ils ont fait pendant un an et demi. »

Ces déclarations avaient été prononcées alors que l’animateur tentait de relancer son programme après la publication des mauvais résultats d’audience.

Une nouvelle formule qui n’aura duré qu’une semaine

Face à ces difficultés, Cyril Hanouna avait décidé de modifier profondément le contenu de son émission. Le lundi 16 novembre, il avait lancé « Ça va secouer », une nouvelle formule privilégiant davantage les débats, l’actualité et les interventions des auditeurs.

L’animateur avait alors prévenu : « À partir de lundi, c’est Cyril Hanouna qui accueillera Fun Radio. » Il promettait un programme plus incisif, davantage marqué par sa personnalité et son style habituel.

Mais cette nouvelle orientation n’aura finalement duré qu’une semaine. Le format de débats souhaité par Cyril Hanouna est désormais officiellement jugé incompatible avec l’identité musicale de Fun Radio.

Cyril Hanouna reste présent sur W9

La fin de « Ça va secouer » ne remet pas en cause, à ce stade, les activités télévisuelles de Cyril Hanouna au sein du groupe M6. L’animateur continue de présenter « Tout beau, tout n9uf » sur W9, du lundi au vendredi.

Il doit également participer à plusieurs projets sur M6, notamment le retour du « Morning Live » à l’occasion des 40 ans de la chaîne.

Pour Fun Radio, l’arrêt de « Ça va secouer » marque la fin d’une collaboration radiophonique qui n’aura pas permis d’enrayer l’effondrement des audiences de la station. Après les changements successifs de formule, les critiques contre sa direction et les mauvais résultats d’écoute, Cyril Hanouna quitte l’antenne. Dès mardi, la musique reprendra sa place.