Radio Nova : Vianney traité de «cuve à pisse» par une humoriste pour avoir refusé de s’engager politiquement

Dans une chronique sur Radio Nova, l'humoriste Tatiana attaque violemment le chanteur Vianney, le qualifiant d'« énorme cuve à pisse » pour son refus de s'engager politiquement. Ses remarques, qui soulignent son mépris pour l'inaction politique, relancent la polémique autour du ton provocateur de l'émission, déjà critiquée pour des propos controversés.

Nouvelle polémique sur Radio Nova. L’humoriste Tatiana s’en est violemment prise au chanteur Vianney dans l’émission La Riposte, présentée par Akim Omiri. Lors d’une chronique intitulée L’art, c’est politique, diffusée cette semaine, elle a multiplié les attaques personnelles contre l’artiste, allant jusqu’à le qualifier d’« énorme cuve à pisse ». En cause : son refus de prendre position pour ou contre un camp politique à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

La chronique, enregistrée devant un public qui a régulièrement éclaté de rire, a été diffusée sur la radio appartenant à l’homme d’affaires Matthieu Pigasse. Elle provoque une nouvelle controverse à peine un mois après les propos de l’humoriste Pierre Metzger visant Bernard Arnault et Vincent Bolloré.

« Même pas contre Hitler ? » : Tatiana attaque violemment Vianney

Tout commence par une déclaration de Vianney, prononcée le 2 novembre au Grand Rex, à Paris, lors de la présentation de son nouvel album Évadés. Interrogé par une spectatrice sur son éventuel engagement contre l’extrême droite, le chanteur avait expliqué préférer défendre des valeurs plutôt que combattre des partis politiques : « M’engager contre, ce n’est pas ma nature. Je m’engage pour, moi », avait-il affirmé, avant de préciser : « Je m’engage pour un monde plus juste, pour moins de pauvres, je m’engage pour les handicapés insérés dans notre quotidien. Je m’engage pour le partage. »

Une réponse que Tatiana a décidé de tourner en dérision sur Radio Nova. Après avoir évoqué la formule « L’art ne doit pas être politique », qu’elle reconnaît elle-même ne pas avoir été prononcée par Vianney, l’humoriste a attaqué le chanteur sur son refus de s’engager contre les extrêmes.

« Tu ne t’engages pas contre quoi ? Contre rien ? Ah ouais ? Même pas contre la fin du monde ? Même pas contre Hitler ? », a-t-elle lancé devant un public hilare. Elle a ensuite ajouté : « Et tu sais qui encore n’est pas contre Hitler ? Normalement, vous avez la réponse. Bande de bâtards. »

« Une énorme cuve à pisse » : les insultes se multiplient

L’humoriste ne s’est pas arrêtée à cette comparaison. Elle s’est également moquée de la cabane en bois construite par Vianney, dans laquelle il s’est retiré pour travailler sur son nouvel album.

« Non, Vianney, quand ça ne va pas, il n’écrit pas de chansons. Non, il va tailler du bois dans les forêts. Ce n’est pas un comportement d’un artiste, c’est un réflexe de castor », a-t-elle ironisé.

Tatiana a ensuite opposé le chanteur aux musiciens participant aux manifestations, avant d’imaginer son comportement lors du naufrage du Titanic. Selon elle, Vianney aurait préféré fabriquer une planche pour se sauver plutôt que de rester jouer avec les musiciens du paquebot.

La chroniqueuse a finalement lancé sa formule la plus insultante : « Par exemple, quand l’art t’a traité d’une énorme cuve à pisse et que tout le monde était d’accord. Là, ouais, on comprend ! »

Vianney avait clairement rejeté l’extrême droite

Les attaques de Tatiana visent un chanteur qui a pourtant précisé publiquement sa position politique. Quelques jours après son échange au Grand Rex, Vianney avait expliqué sur RTL qu’il ne partageait pas les convictions de l’extrême droite.

« Ces idéologies, alors celle-ci, l’extrême droite, mais les autres qui sont basées sur le rejet, c’est pas ma came en effet. Pas mes valeurs, pas mon histoire », avait-il déclaré.

L’artiste avait ainsi établi une distinction entre son refus de devenir un militant politique et son opposition aux idéologies fondées sur le rejet ou l’exclusion. Une précision qui n’a pas empêché Tatiana de s’en prendre à lui dans sa chronique.

Après les appels à la violence contre Bolloré et Arnault, Radio Nova de nouveau dans la polémique

Cette nouvelle affaire rappelle celle qui avait déjà secoué Radio Nova en octobre. Dans la même émission, La Riposte, l’humoriste Pierre Metzger avait dévoilé les adresses supposées de Bernard Arnault et Vincent Bolloré, tout en évoquant des violences contre les deux hommes.

Il avait notamment prononcé cette phrase à propos d’une partie de balle au prisonnier imaginaire impliquant des dirigeants du Medef : « N’hésitez pas à tirer dans la tête. » Les propos avaient déclenché une vive polémique et conduit Éric Ciotti à saisir l’Arcom pour réclamer des sanctions contre la station.

Radio Nova avait alors désavoué l’humoriste et retiré la vidéo litigieuse de ses plateformes. Dans un communiqué, la direction avait rappelé que la liberté d’expression ne pouvait justifier les menaces ou les appels à la violence.

L’affaire avait également pris une tournure judiciaire, Pierre Metzger ayant été convoqué par la police judiciaire dans le cadre d’une enquête portant notamment sur des soupçons de provocation publique à commettre un crime ou un délit et de divulgation d’informations personnelles.

Une nouvelle polémique embarrassante pour la radio de Matthieu Pigasse

Radio Nova appartient au groupe Combat, contrôlé par Matthieu Pigasse. L’homme d’affaires nourrit par ailleurs des ambitions dans la télévision, avec un projet de déclinaison de Radio Nova sur la TNT en 2027.

Présentée par Akim Omiri, La Riposte revendique un positionnement politique assumé, notamment contre les médias considérés comme trop à droite. La nouvelle chronique de Tatiana, qui prend personnellement pour cible un chanteur refusant de devenir un militant politique, relance la polémique autour du ton employé dans cette émission.

Un mois après avoir dû retirer les propos de Pierre Metzger visant Bernard Arnault et Vincent Bolloré, Radio Nova voit ainsi l’une de ses humoristes provoquer une nouvelle controverse, cette fois en insultant Vianney pour ses choix d’engagement.