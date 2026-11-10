Mort de Claude Déplace, le voyant historique de Skyrock qui a marqué 25 ans d’antenne avec «Voyance en direct»

Claude Déplace, iconique voyant de Skyrock et animateur de l’émission "Voyance en direct" durant 25 ans, est décédé. Ses appels à la voyance, notamment la célèbre phrase "Donne-moi un chiffre entre 1 et 22", ont façonné les soirées dominicales des auditeurs jusqu'à l'arrêt du programme en 2015.

Claude Déplace, figure emblématique de Skyrock et de son émission culte Voyance en direct, est décédé. Pendant près de 25 ans, le voyant avait accompagné les auditeurs de la station chaque dimanche soir, notamment aux côtés de Mehdi.

Laurent Bouneau, directeur général des programmes de Skyrock, a annoncé sa disparition ce mardi sur X : « Le voyant historique de Skyrock Claude Déplace, co-animateur avec Mehdi pendant 25 ans de l’émission “Voyance en direct” le dimanche soir, nous a quittés. Mes condoléances à sa famille et ses proches. »

L’âge de Claude Déplace au moment de son décès, la date exacte de sa mort et les circonstances de sa disparition n’ont pas été précisés.

« Donne-moi un chiffre entre 1 et 22 » : une phrase devenue culte sur Skyrock

Pour les fidèles de Skyrock dans les années 1990 et 2000, Claude était bien davantage qu’un simple invité. Chaque dimanche, il prenait l’antenne pour une émission entièrement consacrée à la voyance, au cours de laquelle les auditeurs pouvaient l’interroger directement sur leur avenir.

L’une de ses phrases les plus célèbres était « Donne-moi un chiffre entre 1 et 22 », une formule que de nombreux auditeurs ont conservée en mémoire. À partir des chiffres choisis et de ses méthodes divinatoires, Claude proposait ses interprétations et répondait aux interrogations de ses interlocuteurs.

Amour, ruptures, rencontres, travail, famille ou projets personnels : les sujets abordés étaient particulièrement variés. L’émission permettait également aux auditeurs de raconter leurs rêves, que Claude tentait d’interpréter en direct.

Sa voix, son ton et ses échanges avec les appelants avaient contribué à faire de ce rendez-vous dominical un programme à part dans la grille de Skyrock, une radio principalement consacrée au rap et au R’n’B.

Une émission lancée en 1994 et arrêtée en octobre 2015

L’histoire de Voyance en direct remonte à 1994. Pendant plus de vingt ans, l’émission a occupé une place particulière dans la programmation de Skyrock, en proposant chaque dimanche un rendez-vous très différent des émissions musicales et des libres antennes habituelles de la station.

Claude Déplace a travaillé avec plusieurs animateurs au fil des années, notamment Fred Musa, alors surnommé Frédérico, Georgio, KTL et Mehdi. Ce dernier a longtemps partagé le micro avec lui et reste particulièrement associé à l’histoire de l’émission.

Après plus de deux décennies de diffusion, Voyance en direct a définitivement quitté l’antenne en 2015. Le dimanche 25 octobre de cette année-là, Claude Déplace était revenu sur Skyrock en compagnie de Pierre Bellanger, président et fondateur de la station, pour officialiser la fin du programme.

L’émission avait alors été remplacée par la programmation musicale habituelle de Skyrock, mettant un terme à l’un des derniers rendez-vous historiques de la radio.

Claude Déplace avait également publié un livre sur la voyance

En dehors de ses activités radiophoniques, Claude Déplace avait développé une réflexion personnelle autour de la spiritualité et de la connaissance de soi.

En juin 1999, il avait publié aux éditions Guy Trédaniel un ouvrage intitulé Une autre vision de la voyance. Dans ce livre de plus de 350 pages, il abordait notamment la famille, la société, la religion, la conscience et les rapports humains.

L’ouvrage présentait sa conception de la voyance, qu’il associait à une démarche de connaissance intérieure plutôt qu’à la seule prédiction des événements futurs. Il y développait également des réflexions sur la spiritualité et la transformation personnelle.

Les anciens auditeurs de Skyrock lui rendent hommage

L’annonce de sa disparition a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux, particulièrement parmi les personnes qui avaient grandi en écoutant Voyance en direct.

Sous la publication de Laurent Bouneau, un internaute a notamment écrit : « Le mythique “donne-moi un chiffre entre 1 et 22”. Toute mon enfance… Repose en paix Claude. »

Un autre a simplement adressé ce message : « Repose en paix Claude. »

Ces témoignages rappellent la place occupée par le voyant dans les souvenirs des auditeurs de Skyrock. Pendant plus de vingt ans, Claude Déplace avait accompagné les soirées dominicales de la station, jusqu’à l’arrêt définitif de son émission en octobre 2015.