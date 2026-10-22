Publicité à Radio France: RTL, Europe 1 et RMC dénoncent une « distorsion de concurrence inacceptable »

RTL, Europe 1 et RMC s'opposent à la décision du gouvernement d'augmenter le plafond publicitaire de Radio France à 70 millions d'euros par an, provoquant une « distorsion de concurrence inacceptable » selon les radios privées. Elles envisagent des recours, tandis que Radio France défend cette mesure comme un encadrement de ses ressources publicitaires.

La guerre de la publicité entre les radios privées et Radio France franchit un nouveau cap. RTL, Europe 1 et RMC, réunies au sein de l’Alliance de la radio, dénoncent la décision du gouvernement d’autoriser le groupe audiovisuel public à percevoir jusqu’à 70 millions d’euros de recettes publicitaires par an. Les radios commerciales réclamaient un plafond de 52 millions d’euros et envisagent désormais des recours.

Un plafond publicitaire fixé à 70 millions d’euros qui provoque la colère des radios privées

Les principales radios privées françaises contestent les nouvelles règles publicitaires imposées à Radio France. Le gouvernement a fixé à 70 millions d’euros par an le plafond global des recettes publicitaires du groupe public, en réunissant pour la première fois les revenus provenant des antennes traditionnelles et ceux issus des activités numériques.

Cette décision, publiée mercredi 21 octobre au Journal officiel, a provoqué une réaction immédiate de l’Alliance de la radio, qui rassemble notamment RTL, Europe 1 et RMC. L’organisation dénonce « une distorsion de concurrence inacceptable pour les radios privées » et reproche au gouvernement d’avoir retenu un montant très supérieur à celui qu’elle réclamait.

Jusqu’à présent, Radio France était soumis à un plafond annuel de 42 millions d’euros pour la publicité diffusée sur ses antennes traditionnelles. En revanche, les recettes publicitaires provenant de ses activités numériques, notamment les sites Internet, les applications et les podcasts, n’étaient soumises à aucun plafond global.

Le nouveau dispositif modifie cette organisation en regroupant les deux catégories de revenus dans une enveloppe annuelle unique de 70 millions d’euros. C’est précisément le montant de cette enveloppe, ainsi que l’absence de plafonds distincts pour la radio et le numérique, qui cristallisent la colère des opérateurs privés.

RTL, Europe 1 et RMC réclamaient un plafond de 52 millions d’euros

L’Alliance de la radio défendait une réglementation nettement plus restrictive. Elle demandait un plafond annuel global de 52 millions d’euros, réparti entre 42 millions pour les activités radiophoniques traditionnelles et 10 millions pour les activités numériques.

Le gouvernement a finalement retenu une enveloppe supérieure de 18 millions d’euros à cette proposition. Les radios privées dénoncent une mesure qui « fait fi des demandes de la filière privée », alors qu’elles réclamaient depuis plusieurs années un encadrement des ressources publicitaires de Radio France.

Le désaccord porte également sur la répartition des revenus. Avec un plafond unique, Radio France peut répartir ses recettes publicitaires entre ses antennes et ses supports numériques sans respecter les deux sous-plafonds souhaités par ses concurrents.

L’Alliance de la radio annonce désormais étudier « l’ensemble des voies de recours » pour contester cette réglementation. Cette nouvelle confrontation confirme les tensions qui traversent le secteur de la radio en France, où les groupes privés dénoncent régulièrement les conditions de concurrence avec le service public.

Radio France défend une mesure restrictive et rappelle ses recettes de 2025

De son côté, Radio France rejette les critiques de ses concurrents. Le groupe estime que la nouvelle réglementation constitue une véritable limitation de ses ressources publicitaires, plutôt qu’un avantage supplémentaire.

Selon Radio France, « ce plafond correspond au chiffre d’affaires publicitaire actuel et constitue une contrainte ». L’entreprise souligne que ses recettes publicitaires ont atteint 66,6 millions d’euros en 2025, un montant déjà proche du nouveau plafond de 70 millions.

Ces 66,6 millions d’euros se répartissaient entre 45,35 millions d’euros provenant de la radio traditionnelle et des messages d’intérêt général, et 21,25 millions d’euros générés par les activités numériques.

Le nouveau plafond ne dépasse donc que de 3,4 millions d’euros les recettes publicitaires réalisées en 2025. Radio France considère que cette limite encadre désormais l’ensemble de son développement commercial, y compris sur Internet et les plateformes numériques.

France Inter, franceinfo et ICI également soumis à des restrictions publicitaires

La réglementation ne concerne pas uniquement les recettes financières. Elle encadre également la durée de diffusion des publicités sur les antennes de Radio France.

France Inter, franceinfo et le réseau ICI sont soumis à une limite de 17 minutes de publicité par antenne, en moyenne quotidienne calculée sur chaque trimestre. Les autres stations du groupe ne diffusent pas de publicité commerciale.

Ces restrictions s’appliquent aux antennes qui commercialisent des espaces publicitaires, tandis que le plafond financier annuel concerne l’ensemble des activités radiophoniques et numériques de Radio France.

La place de France Inter dans le paysage radiophonique français fait régulièrement l’objet de débats, notamment autour de son fonctionnement, de sa ligne éditoriale et de son financement. Les nouvelles règles publicitaires ajoutent un différend économique aux tensions déjà existantes entre le service public et ses concurrents.

Un autre recours déjà engagé devant le Conseil d’État

Ce conflit publicitaire vient s’ajouter à un autre différend entre les radios privées et Radio France. Fin septembre, l’Alliance de la radio a déjà saisi le Conseil d’État pour contester la réattribution de fréquences FM auparavant occupées par France Musique.

Ces fréquences ont été réaffectées à franceinfo et au réseau ICI, une décision également contestée par les opérateurs privés. Les radios commerciales s’opposent ainsi simultanément à plusieurs décisions concernant le développement des antennes et des ressources du service public.

La question du financement est particulièrement sensible pour les radios privées, dont les recettes reposent principalement sur la publicité. Radio France bénéficie, pour sa part, de ressources commerciales auxquelles s’ajoute une dotation publique, qui représentait 645,1 millions d’euros pour son fonctionnement en 2025.

Avec le nouveau plafond publicitaire de 70 millions d’euros, les tensions se concentrent désormais sur les conditions de concurrence entre les entreprises privées et le groupe public. L’Alliance de la radio doit encore décider des suites juridiques qu’elle entend donner à cette nouvelle réglementation.