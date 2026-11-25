Crise à RTL: «Des journalistes pleurent tous les jours». Les salariés dénoncent le management brutal du directeur Frank Moulin

La rédaction de RTL exprime son mécontentement face aux méthodes managériales de Frank Moulin et de ses adjoints, jugées brutales, provoquant une ambiance de travail délétère. Malgré une enquête interne reconnaissant des tensions, aucune sanction n'est appliquée, ce qui suscite l'incompréhension des employés. Une motion de défiance pourrait être discutée lors de l'assemblée générale.

La colère monte au sein de la rédaction de RTL. Selon Libération, plusieurs salariés dénoncent les méthodes de management de leur directeur, Frank Moulin, et de ses deux adjoints, Sarah-Lou Cohen-Bacri et Olivier Geay. Hurlements, humiliations, dénigrement, climat de peur : les témoignages mettent en cause le fonctionnement de la direction de la station, propriété du groupe M6. Malgré une enquête interne de plusieurs mois, les trois responsables sont maintenus à leurs postes.

Une enquête interne déclenchée après un droit d’alerte

À la mi-juin 2026, les élus de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique ont exercé leur droit d’alerte face à la dégradation des conditions de travail au sein de la rédaction.

La direction des ressources humaines du groupe M6 a alors ouvert une enquête interne. Initialement centrée sur Frank Moulin, celle-ci a été élargie à ses deux adjoints après l’audition de 37 salariés.

Les témoignages recueillis font état d’un management autoritaire, de colères répétées, de remarques humiliantes et de comportements dévalorisants envers les journalistes, aussi bien devant leurs collègues que lors d’échanges privés.

« Des journalistes pleurent tous les jours à la rédaction »

Plusieurs salariés décrivent des relations profondément dégradées avec leur hiérarchie depuis près de deux ans. Certains dénoncent un « dénigrement quotidien », tandis que d’autres évoquent une ambiance de travail devenue délétère.

« Des journalistes pleurent tous les jours à la rédaction », affirme un salarié sous couvert d’anonymat.

Frank Moulin, directeur de la rédaction de RTL depuis août 2021 et ancien directeur adjoint de la rédaction de BFMTV, concentre une partie importante des reproches.

Un salarié dénonce notamment ses accès de colère et ses propos blessants. Le directeur aurait également pris à partie les journalistes du service police-justice, les traitant d’« incapables ».

La direction de M6 ne retient pas le harcèlement moral

Les conclusions de l’enquête interne ont été présentées lundi 23 novembre aux chefs de service et à plusieurs cadres de la rédaction. Les représentants du personnel n’ont pas été associés à la conduite de cette enquête.

La direction des ressources humaines n’a pas retenu la qualification de harcèlement moral pour les comportements rapportés.

Le groupe M6 a toutefois élaboré un plan d’action en dix points, prévoyant notamment une meilleure définition des responsabilités hiérarchiques, une amélioration des échanges entre les équipes et leur direction, ainsi que la rédaction d’un guide de bonne conduite.

Ces mesures sont jugées insuffisantes par plusieurs journalistes, qui attendaient des décisions plus fermes.

Frank Moulin et ses deux adjoints conservent la confiance de M6

Malgré les témoignages recueillis, aucune sanction à l’encontre de Frank Moulin, Sarah-Lou Cohen-Bacri ou Olivier Geay n’a été annoncée.

Hervé Béroud, directeur de l’information du groupe M6, reconnaît l’existence de tensions au sein de la rédaction, mais maintient son soutien aux trois responsables. Selon lui, ces derniers ont pris conscience des problèmes qui leur ont été signalés.

Cette décision suscite l’incompréhension de plusieurs salariés, qui estiment que leur souffrance au travail n’a pas été suffisamment prise en compte.

Une motion de défiance pourrait être discutée

Face au mécontentement des équipes, la Société des journalistes (SDJ) de RTL a convoqué une assemblée générale ce mercredi 25 novembre, à la mi-journée.

Une motion de défiance à l’égard de la direction de la rédaction pourrait être mise en discussion.

Jonathan Curiel, directeur général chargé des antennes de RTL, RTL2 et Fun Radio, doit quant à lui prendre la parole devant les salariés lundi 30 novembre.

RTL a perdu 300 000 auditeurs en un an

Cette crise interne intervient alors que RTL traverse également une période difficile sur le plan des audiences.

D’après les derniers chiffres publiés par Médiamétrie le 13 novembre, RTL a perdu environ 300 000 auditeurs en un an. Avec 4,7 millions d’auditeurs quotidiens et une audience cumulée de 8,3%, la station a cédé sa deuxième place nationale à Franceinfo.

La radio avait pourtant profondément remanié sa grille à la rentrée, notamment avec le remplacement de Thomas Sotto à la tête de la matinale par Céline Landreau.

Alors que RTL doit enrayer cette baisse d’audience, sa direction doit désormais également faire face à la contestation de ses propres journalistes. Les conclusions de l’assemblée générale de ce mercredi sont particulièrement attendues.