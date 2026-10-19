Guillaume Meurice interpellé par la police en Belgique après une attitude jugée « moqueuse » envers les agents

Guillaume Meurice est interpellé par la police à Liège après avoir adopté une attitude jugée « moqueuse » lors d'un contrôle d'identité. Les forces de l'ordre et l'humoriste se livrent à des versions contradictoires sur l'incident. Relâché, Meurice reprend rapidement son activité sur Radio Nova, sans poursuites annoncées.

L’humoriste français Guillaume Meurice a été interpellé et contrôlé par la police belge dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre, à Liège. Selon les autorités locales, l’animateur de La dernière sur Radio Nova aurait adopté une attitude « moqueuse » envers des policiers procédant à une intervention et refusé de s’éloigner malgré plusieurs demandes. L’intéressé dénonce de son côté un contrôle désagréable et ironise sur les forces de l’ordre belges. Deux versions s’opposent désormais sur les circonstances de cet incident.

Les faits se sont déroulés vers deux heures du matin devant le café Warzone, dans le quartier du Carré, connu pour sa vie nocturne à Liège. Guillaume Meurice se trouvait en Belgique dans le cadre d’une tournée avec l’astrophysicien Éric Lagadec. Les deux hommes s’étaient produits quelques heures auparavant au Forum de Liège avec leur spectacle Vers l’infini (mais pas au-delà), mêlant vulgarisation scientifique et humour.

La police évoque des moqueries et un refus de s’éloigner

Selon les informations communiquées par la police liégeoise à l’agence Belga, Guillaume Meurice se serait approché d’une patrouille qui procédait au contrôle d’identité d’une autre personne. Les agents affirment que l’humoriste aurait alors adopté une « attitude moqueuse » et refusé de s’écarter malgré plusieurs demandes destinées à leur permettre de poursuivre leur intervention.

Les policiers auraient finalement conduit Guillaume Meurice quelques mètres plus loin afin de procéder à son identification et à son contrôle, avant de lui demander de quitter le quartier. Les autorités précisent que les fonctionnaires ignoraient qu’ils avaient affaire à une personnalité médiatique et qu’ils l’ont contrôlé comme n’importe quel autre individu.

La police décrit également un climat tendu autour de l’établissement au cours de la soirée. Les agents auraient essuyé des insultes, notamment des slogans hostiles à la police, ainsi que des jets de verres de bière. Les autorités ne reprochent toutefois pas personnellement ces faits à Guillaume Meurice et indiquent que les interventions ont été filmées, les images ayant été conservées.

« J’ai testé pour vous : la police belge. C’est pas mieux que la nôtre »

L’humoriste a rapidement réagi sur Facebook, en publiant une photographie le montrant encadré par deux policiers belges. Fidèle à son registre ironique, il a accompagné le cliché d’un commentaire : « J’ai testé pour vous : la police belge. C’est pas mieux que la nôtre. »

Guillaume Meurice conteste toutefois la présentation faite par les forces de l’ordre. Selon ses explications rapportées par la presse belge, il se serait approché pour observer une interpellation, aurait reculé à la demande des agents, mais aurait adressé une remarque ironique à l’un d’entre eux. Il estime que cette plaisanterie aurait déplu aux policiers.

L’ancien chroniqueur de France Inter affirme également avoir subi une fouille et une vérification de son portefeuille. Il évoque surtout le traitement réservé à une jeune femme qui accompagnait une personne interpellée et qui aurait, selon lui, été plaquée au sol puis emmenée par les agents.

Son compagnon de scène, l’astrophysicien Éric Lagadec, livre également un récit différent de celui des autorités. Selon son témoignage, une dizaine de policiers seraient intervenus autour du café alors que le groupe se trouvait dans une ambiance calme. Plusieurs personnes auraient été placées contre un mur et fouillées. Ces éléments restent à distinguer de la version officielle, les images de l’intervention n’ayant pas été rendues publiques dans les sources consultées.

Un nouvel incident pour l’ancien chroniqueur de France Inter

Guillaume Meurice, connu pour ses chroniques satiriques et ses prises de position politiques, avait quitté France Inter en 2024 après une polémique liée à des propos sur Benyamin Netanyahou. Il poursuit depuis ses activités humoristiques, notamment sur Radio Nova, où il anime l’émission La Dernière.

L’incident de Liège intervient dans un contexte de tensions entre certains manifestants et les forces de l’ordre belges. La ville a connu plusieurs rassemblements et affrontements ces dernières semaines. La police liégeoise précise néanmoins que le contrôle de Guillaume Meurice n’était pas lié aux manifestations étudiantes.

Guillaume Meurice relâché, il a animé son émission dimanche soir sur Radio Nova

L’incident n’a manifestement pas empêché Guillaume Meurice de reprendre rapidement ses activités professionnelles. L’humoriste a bien été relâché à l’issue de son contrôle par la police belge et a retrouvé l’antenne de Radio Nova dès dimanche 18 octobre au soir pour animer La Dernière, son émission hebdomadaire. Sa présence à l’antenne confirme qu’il n’était plus retenu par les autorités belges à ce moment-là. À ce stade, aucune garde à vue prolongée ni poursuite judiciaire à son encontre n’a été annoncée.