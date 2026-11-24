Cyril Hanouna annonce son départ de Fun Radio en soulignant ne jamais avoir souhaité rejoindre la station. Il critique l'avenir des radios musicales, affirmant qu'elles sont en déclin face aux plateformes de streaming, tout en exprimant des ambitions pour une radio basée sur le débat. Fun Radio, quant à elle, le remplace par une playlist musicale.

Quelques heures après avoir officialisé son départ de Fun Radio, Cyril Hanouna a de nouveau pris la parole dans Tout beau, tout n9uf sur W9. L’animateur a révélé qu’il n’avait initialement aucune envie de rejoindre la station musicale du groupe M6 et qu’il souhaitait rester sur Europe 1. Il a également dressé un constat sévère sur l’avenir des radios musicales, estimant que NRJ et Fun Radio étaient directement menacées par l’évolution des habitudes d’écoute.

Cyril Hanouna révèle qu’il voulait rester sur Europe 1

Lors de son arrivée dans le groupe M6 à la rentrée 2025, Cyril Hanouna aurait préféré poursuivre ses activités radiophoniques sur Europe 1, parallèlement à sa nouvelle émission de télévision sur W9. Mais la direction du groupe souhaitait réunir l’ensemble de ses activités au sein de ses antennes.

« J’étais pas très chaud à l’idée d’aller sur Fun Radio au début, car je voulais rester sur Europe 1 et faire de la télé sur W9. Mais la direction voulait que je fasse tout chez eux, donc j’ai dit oui. Sauf que sur Fun Radio, ce n’est pas le même délire qu’à TBT9 », a expliqué l’animateur.

Cette révélation intervient alors que Cyril Hanouna a définitivement quitté Fun Radio, après un peu plus d’un an de collaboration.

« Les radios musicales sont vouées à mourir » : Hanouna s’en prend à NRJ et Fun Radio

Cyril Hanouna ne s’est pas contenté d’évoquer les circonstances de son départ. L’animateur a directement remis en cause le modèle économique et éditorial des stations musicales, considérant que la diffusion de titres tout au long de la journée ne correspondait plus aux attentes du public.

« Je pense que les radios musicales sont vouées à mourir. NRJ a atteint son plus bas niveau », a-t-il affirmé.

Pour Cyril Hanouna, les plateformes de streaming ont profondément modifié les habitudes des auditeurs, qui n’ont désormais plus besoin d’allumer leur radio pour écouter leurs artistes préférés.

« Les gens vont sur Spotify, ils n’écoutent plus la musique à la radio. On le voit avec NRJ et Fun Radio, qui ne marchent pas », a-t-il poursuivi.

NRJ et Fun Radio en pleine chute d’audience

Les derniers chiffres d’audience publiés par Médiamétrie pour la période septembre-octobre 2026 confirment les difficultés rencontrées par les deux stations.

NRJ affiche une audience cumulée de 6,2%, tandis que Fun Radio est tombée à 2,6%, avec environ 1,5 million d’auditeurs quotidiens. La station du groupe M6 a perdu près de 500 000 auditeurs en un an.

La tranche de Cyril Hanouna, diffusée entre 16 heures et 18 heures, ne réunissait quant à elle plus que 154 000 auditeurs en moyenne, soit 47 000 de moins que l’année précédente.

Toutes les radios musicales ne connaissent toutefois pas la même évolution. Skyrock et Radio Nova ont notamment enregistré une progression sur cette même période.

Cyril Hanouna évoque le rachat d’une station de radio

L’animateur a également expliqué ce qu’il ferait s’il devenait un jour propriétaire d’une station. Son projet consisterait à privilégier les personnalités, les débats et les échanges avec les auditeurs, au détriment de la programmation musicale traditionnelle.

« Si je rachetais une radio, ce serait pour en faire une station avec des personnalités qui donnent leur avis, avec un ton Fun Radio, et où l’on arrêterait de diffuser de la musique toute la journée », a-t-il déclaré.

Cyril Hanouna n’a toutefois annoncé aucun projet concret d’acquisition.

Sur W9, l’animateur a également affirmé avoir reçu plusieurs propositions de stations concurrentes dans les minutes qui ont suivi l’annonce officielle de son départ de Fun Radio.

Il n’a pas révélé l’identité des radios concernées et n’a annoncé aucun accord. Il souhaite néanmoins, s’il reprend une activité radiophonique, retrouver un format reposant sur les débats et les interventions des auditeurs en direct.

Quelques heures auparavant, Cyril Hanouna avait expliqué pourquoi il refusait de rester sur Fun Radio, affirmant qu’il n’était pas DJ et qu’il ne souhaitait pas être rémunéré pour simplement enchaîner des morceaux de musique.

Fun Radio remplace Cyril Hanouna par de la musique

Lancée le 16 novembre dernier, sa nouvelle émission Ça va secouer n’aura finalement duré qu’une semaine. Fun Radio a justifié l’arrêt du programme par l’incompatibilité entre le format de débats souhaité par l’animateur et l’identité musicale de la station.

Cette séparation intervient également après les critiques publiques de Cyril Hanouna contre la direction de Fun Radio, à laquelle il reprochait notamment de ne pas avoir suffisamment assuré la promotion de son émission.

Dès ce mardi, Fun Radio remplace son programme par une playlist dance. Cyril Hanouna, lui, poursuit ses activités télévisuelles sur W9 et reste engagé dans plusieurs projets au sein du groupe M6.