«J’ai perdu 30% d’audition» : Bruno Guillon révèle les conséquences de son accident en direct sur Fun Radio

Bruno Guillon, de retour à Fun Radio, annonce avoir perdu 30% de son audition suite à un accident sonore survenu en direct. Provoqué par un problème technique, cet incident a entraîné une douleur immédiate, le contraignant à quitter l'antenne. Malgré cette perte, il reprend ses fonctions tout en restant prudent quant à l'évolution de son état.

De retour à l’antenne de Fun Radio ce lundi, Bruno Guillon a donné des nouvelles de son état de santé après le violent accident sonore dont il a été victime jeudi dernier, en pleine émission. L’animateur de 55 ans a révélé avoir perdu une partie de son audition à la suite d’un problème technique qui a provoqué une augmentation brutale du volume dans son casque. Malgré ce traumatisme acoustique, il a repris les commandes de sa matinale après une journée d’absence.

« Je vais bien. J’ai perdu 30% d’audition à une oreille », a-t-il confié à ses auditeurs. Une déclaration qui confirme que l’accident a eu des conséquences sur son audition, même si l’animateur n’a pas précisé si cette perte serait temporaire ou définitive.

Un volume sonore brutalement poussé dans son casque

L’accident s’est produit jeudi 15 octobre, peu avant 10 heures, alors que Bruno Guillon terminait sa matinale Bruno sur Fun Radio. À la suite d’un incident technique, un son extrêmement puissant a été diffusé dans son casque, provoquant immédiatement une vive douleur.

Surpris par la violence du choc, l’animateur a interrompu son émission pour expliquer ce qui venait de se passer. « Excusez-moi, j’ai eu un accident de son. Il y a quelqu’un qui a envoyé du son à mille décibels dans mon casque. Et je suis sourd en fait », a-t-il déclaré, visiblement déstabilisé.

Bruno Guillon a ensuite quitté l’antenne, laissant ses collaborateurs terminer l’émission. Le lendemain, vendredi 16 octobre, il n’a pas pu assurer sa matinale. Fun Radio a diffusé un best-of à la place du programme habituel, l’animateur ayant été placé en arrêt maladie.

« Un accident de radio qui n’arrive jamais »

Pour son retour ce lundi, Bruno Guillon a raconté les circonstances de cet incident exceptionnel dans sa carrière. « On a eu un accident jeudi, qui n’arrive jamais », a-t-il expliqué, avant de préciser qu’un problème technique avait provoqué un niveau sonore beaucoup trop élevé dans son casque.

Samedi 17 octobre, l’animateur avait déjà rassuré ses abonnés sur Instagram en publiant un message teinté d’humour : « Beaucoup de bruit (c’est le cas de le dire) pour rien, en tout cas pas grand-chose ! » Il avait également ironisé sur cet incident en écrivant : « Un accident du travail en radio, c’est donc possible. »

Dans cette publication, il avait remercié les nombreuses personnes qui lui avaient adressé des messages de soutien, tout en confirmant son retour à l’antenne dès le lundi matin.

« En 25 ans de radio, c’est ma troisième absence »

Fidèle à son humour, Bruno Guillon a également évoqué son assiduité exceptionnelle à l’antenne. En 25 ans de carrière radiophonique, il assure n’avoir manqué que trois émissions pour des raisons personnelles ou médicales.

La première absence remonte à la naissance de son fils. La deuxième a été provoquée par le violent home-jacking dont il a été victime avec sa famille, en septembre 2023. L’animateur et ses proches avaient été séquestrés à leur domicile par plusieurs individus.

Pour évoquer cette agression, Bruno Guillon a préféré recourir une nouvelle fois à l’autodérision, en comparant l’intrusion des cambrioleurs à une journée portes ouvertes organisée chez lui. Il a ensuite rappelé que sa troisième absence était celle du vendredi 16 octobre, consécutive à son accident acoustique.

De retour à la radio malgré sa perte auditive

Bruno Guillon a donc retrouvé son équipe, composée notamment de Karina, Pino et Christina, pour assurer sa matinale quotidienne sur Fun Radio. L’animateur poursuit également ses activités à la télévision, où il présente notamment Chacun son tour sur France 2.

Si son retour au micro confirme qu’il a pu reprendre le travail, sa révélation concernant la perte de 30% d’audition à une oreille témoigne de la violence du choc sonore subi jeudi dernier. Aucune précision médicale publique n’a encore permis d’établir la durée de cette perte auditive ou les perspectives de récupération.