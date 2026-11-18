Audiences décevantes sur Fun Radio: Cyril Hanouna tacle sa direction et lui fait porter la responsabilité de son manque de visibilité

Cyril Hanouna exprime son mécontentement face aux faibles audiences de son émission sur Fun Radio, pointant la responsabilité de la direction pour le manque de promotion. Il reproche à la station de ne pas avoir communiqué efficacement sur sa présence, nuisant ainsi à sa visibilité et à celle de son programme. Ses déclarations gênent la direction de Fun Radio.

Alors que les audiences de son émission sur Fun Radio sont décevantes, Cyril Hanouna a décidé de régler ses comptes avec la communication de la station. L’animateur, qui officie sur l’antenne depuis un an et demi, affirme que de nombreux auditeurs ignorent encore sa présence. Dans une déclaration particulièrement cinglante, il reproche à Fun Radio de ne pas avoir suffisamment assuré la promotion de son émission.

« Pas un cul de bus, pas une pub » : Hanouna règle ses comptes

Cyril Hanouna n’a pas mâché ses mots. L’animateur affirme avoir reçu de nombreux messages de personnes persuadées qu’il allait seulement faire ses débuts sur Fun Radio, alors qu’il y travaille depuis dix-huit mois : « J’ai eu au moins 20 messages de gens ce week-end qui m’ont dit : tu fais de la radio à partir de lundi ? Il y a plein de gens qui ne savaient pas que j’étais sur Fun Radio depuis un an et demi les gars. Pour vous dire comme la com’ de Fun Radio est efficace. »

Une déclaration qui vise directement la stratégie de communication de la station. Cyril Hanouna estime que sa présence à l’antenne n’a pas bénéficié d’une promotion suffisante pour toucher le grand public.

L’animateur poursuit en dénonçant l’absence de campagnes publicitaires visibles : « Pas un cul de bus, pas une pub. » Une formule qui résume son principal reproche : selon lui, Fun Radio n’aurait pas déployé les moyens nécessaires pour faire connaître son émission.

« Merci Fun Radio pour le travail incroyable » : une attaque ironique contre la station

Cyril Hanouna raconte également que plusieurs personnes lui auraient proposé de rejoindre son équipe radiophonique, persuadées qu’il préparait une nouvelle émission : « J’ai eu plein de gens qui m’ont dit : “J’aimerais bien faire partie de ton équipe radio. Il paraît que tu démarres la radio lundi.” Merci Fun Radio pour le travail incroyable qu’ils ont fait pendant un an et demi. »

Cette dernière phrase, prononcée sur un ton ironique, constitue une critique particulièrement directe du travail de promotion effectué par la station.

En insistant sur le fait que certains auditeurs découvrent seulement sa présence sur Fun Radio, Cyril Hanouna met publiquement en cause l’efficacité de la communication de son employeur. Il avance ainsi un argument pour expliquer les difficultés de visibilité de son programme, dans un contexte d’audiences décevantes.

Des reproches publics qui mettent Fun Radio dans l’embarras

La sortie de Cyril Hanouna place la direction de Fun Radio dans une position délicate. L’animateur critique les moyens mis en œuvre par la station pour attirer de nouveaux auditeurs.

Cyril Hanouna choisit cette fois de s’en prendre publiquement à la station qui l’emploie. Et sa conclusion ironique ne laisse aucun doute sur le destinataire de ses reproches : « Merci Fun Radio pour le travail incroyable qu’ils ont fait pendant un an et demi. »