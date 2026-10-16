Nicolas Canteloup quitte RMC après une seule saison : les raisons de son départ et ses nouveaux projets

Nicolas Canteloup quitte RMC après une seule saison, son départ étant décidé d'un commun accord pour se concentrer sur la préparation de son nouveau spectacle prévu en janvier 2027. Malgré cette séparation, il continue de travailler sur TF1 avec l'émission "C'est Canteloup" et RMC restera partenaire de sa tournée.

Nicolas Canteloup ne reviendra pas dans la matinale de RMC. Après une seule saison aux côtés d’Apolline de Malherbe, l’humoriste et imitateur a mis fin à sa collaboration avec la station. Sa chronique quotidienne, diffusée à 8h50, n’a pas repris à la rentrée de septembre 2026. Un départ décidé d’un commun accord, alors que l’artiste prépare son retour sur scène après plusieurs années d’absence.

Une aventure sur RMC qui n’aura duré que neuf mois

Nicolas Canteloup avait rejoint RMC en septembre 2025 pour participer à la matinale présentée par Apolline de Malherbe. Chaque matin, à 8h50, il proposait un rendez-vous humoristique consacré à l’actualité politique et médiatique, avec ses imitations de personnalités publiques.

Sa dernière chronique a été diffusée le 28 mai 2026. Depuis la rentrée de septembre, les auditeurs ne retrouvent plus l’imitateur à son horaire habituel. La station et l’humoriste ont décidé de mettre un terme à leur collaboration « d’un commun accord », après une seule saison.

Un départ pour préparer son retour sur scène en janvier 2027

La raison avancée pour expliquer cette séparation est liée aux projets professionnels de Nicolas Canteloup. L’humoriste souhaite désormais consacrer davantage de temps à la préparation de son nouveau spectacle, dont les premières représentations sont annoncées pour janvier 2027.

Ce retour sur scène constitue une nouvelle étape dans la carrière de l’imitateur, qui s’est principalement consacré à ses activités audiovisuelles ces dernières années. La préparation d’un spectacle et d’une tournée nécessite plusieurs mois de travail, entre l’écriture des textes, la création des imitations et les répétitions.

RMC restera néanmoins associée à Nicolas Canteloup puisque la station sera partenaire de sa prochaine tournée. La fin de sa chronique quotidienne ne marque donc pas une rupture totale entre l’humoriste et la radio.

Nicolas Canteloup reste sur TF1

Les téléspectateurs pourront continuer à retrouver Nicolas Canteloup sur TF1 dans C’est Canteloup. Le programme humoristique, qui repose sur ses imitations et sur une relecture satirique de l’actualité, demeure l’un de ses principaux rendez-vous télévisés.

L’émission a été lancée en octobre 2011 sur TF1, après plusieurs années durant lesquelles Nicolas Canteloup avait notamment officié sur Europe 1. Son passage sur RMC, commencé en septembre 2025, aura finalement été beaucoup plus court.

Arnaud Demanche poursuit l’humour dans la matinale de RMC

Le départ de Nicolas Canteloup ne signifie pas la disparition de l’humour dans la matinale de RMC. Arnaud Demanche continue d’y assurer une présence humoristique, permettant à la station de conserver ce registre dans sa programmation du matin.

Pour Nicolas Canteloup, les prochains mois seront désormais consacrés à la préparation de son spectacle, attendu dès janvier 2027, tout en poursuivant son activité sur TF1. Après neuf mois sur RMC, l’imitateur a donc choisi de privilégier la scène et la télévision.