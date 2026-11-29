Rugby - Les Bleus héroïques ! À 13 contre 15, la France terrasse l’Afrique du Sud (40-34) après la sirène et remporte le Championnat des nations

Le XV de France a remporté le Championnat des nations en battant l’Afrique du Sud (40-34) à Twickenham, en inscrivant un essai décisif à treize contre quinze. Bien qu'en pertes de vitesse en seconde période, les Bleus ont su préserver leurs chances et triompher face aux champions du monde.

Le XV de France a écrit une nouvelle page de son histoire ce dimanche 29 novembre 2026 à Twickenham. Au terme d’une finale au suspense incroyable, les hommes de Fabien Galthié ont battu l’Afrique du Sud (40-34) grâce à un essai de Théo Attissogbe inscrit après la sirène, alors que les Français étaient réduits à treize. Les Bleus remportent ainsi la première édition du Championnat des nations face aux doubles champions du monde en titre.

Une première mi-temps magistrale des Français

Particulièrement efficaces en première période, les Français ont rapidement pris l’ascendant sur les Springboks. Les Tricolores ont regagné les vestiaires avec une confortable avance de 17 points (20-3), après avoir largement dominé les débats.

Mais malgré leur retard au tableau d’affichage, les champions du monde étaient loin d’avoir dit leur dernier mot. La seconde période allait complètement bouleverser la physionomie de cette finale.

L’Afrique du Sud renverse la rencontre

Au retour des vestiaires, les Springboks ont retrouvé leur puissance et multiplié les offensives. Longtemps maîtres de la rencontre, les Français ont énormément subi face à des Sud-Africains déterminés à renverser le score.

La finale a alors basculé dans un scénario particulièrement indécis. Sous pression et confrontés à une infériorité numérique en fin de rencontre, les hommes de Fabien Galthié ont néanmoins conservé leurs chances de décrocher le trophée jusqu’au dernier instant.

À treize, les Bleus arrachent la victoire après la sirène

La fin de rencontre a viré à l’irrespirable. Alors que la défaite semblait imminente, les Bleus ont lancé une ultime offensive malgré leur infériorité numérique.

Théo Attissogbe a finalement inscrit l’essai décisif après la sirène, offrant la victoire au XV de France sur le score de 40-34. Un dénouement exceptionnel face à une sélection sud-africaine sacrée championne du monde en 2019 et en 2023.

Un nouveau trophée historique pour le XV de France

Après avoir remporté le Tournoi des Six Nations en mars dernier, le XV de France ajoute un nouveau trophée à son palmarès.

Réunissant douze grandes nations du rugby international, le Championnat des nations oppose les principales sélections des deux hémisphères. Les Français deviennent les premiers vainqueurs de cette nouvelle compétition internationale.

À moins d’un an de la Coupe du monde 2027, qui se déroulera en Australie, les Bleus terminent leur année internationale en battant les doubles champions du monde en titre dans une finale qui restera dans les mémoires.