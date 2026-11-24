Coupe d'Afrique des Nations : le Sénégal déclaré vainqueur par le Tribunal arbitral du sport, le Maroc débouté

Le Tribunal arbitral du sport annule la décision de la CAF et rétablit le Sénégal comme champion d'Afrique 2025, après un an de controverse liée à la finale. Les Lions de la Teranga, après avoir battu le Maroc sur le terrain, récupèrent leur titre, tandis que le Maroc reste à une étoile.

C’est la fin de 10 mois de polémique autour de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Ce mardi, le Tribunal arbitral du sporta donné raison au Sénégal, qui retrouve son titre de champion d’Afrique. La décision de la Confédération africaine de football, qui avait attribué la victoire au Maroc sur tapis vert, est ainsi renversée. Les Lions de la Teranga, vainqueurs sur le terrain le 18 janvier dernier à Rabat, récupèrent leur deuxième titre continental.

Le Tribunal arbitral du sport désavoue la CAF

Saisi par la Fédération sénégalaise de football le 25 mars dernier, le Tribunal arbitral du sport a tranché en faveur du Sénégal dans le litige qui l’opposait à la Confédération africaine de football et à la Fédération royale marocaine de football.

Les différentes parties avaient été entendues à Lausanne, en Suisse, au début du mois d’octobre. Après plusieurs semaines de délibération, le TAS avait annoncé lundi que sa décision serait rendue ce mardi 24 novembre.

Le Sénégal retrouve ainsi son statut de champion d’Afrique, huit mois après en avoir été privé par les instances dirigeantes du football africain.

Une finale interrompue par le départ des joueurs sénégalais

Le 18 janvier 2026, la finale de la CAN avait tourné à la confusion au stade Prince Moulay-Abdellah de Rabat. Dans les dernières minutes du temps réglementaire, l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala avait accordé un penalty au Maroc, provoquant la colère des Sénégalais.

Les joueurs sénégalais avaient alors quitté la pelouse à la demande de leur sélectionneur, Pape Thiaw, avant de revenir sur le terrain, notamment sous l’impulsion de Sadio Mané.

Après une interruption d’environ quinze minutes, la rencontre avait repris. Le Marocain Brahim Díaz avait manqué son penalty en tentant une panenka, arrêtée par le gardien sénégalais Édouard Mendy.

En prolongation, Pape Gueye avait inscrit l’unique but de la rencontre, offrant la victoire au Sénégal sur le score de 1-0.

Le Maroc avait été déclaré champion deux mois après sa défaite

Le 17 mars 2026, soit près de deux mois après la finale, le jury d’appel de la CAF avait annulé le résultat sportif de la rencontre.

S’appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition, l’instance avait considéré que le départ temporaire des joueurs sénégalais constituait un forfait. Le Maroc avait alors été déclaré vainqueur sur le score de 3-0.

La Fédération royale marocaine de football avait défendu cette décision, estimant que sa démarche visait à faire respecter les règlements de la compétition.

De son côté, la Fédération sénégalaise avait fermement contesté cette sanction et décidé de porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport afin d’obtenir la restitution de son titre.

Le Sénégal décroche officiellement sa deuxième étoile

Avec la décision rendue ce mardi, le Sénégal retrouve sa place au palmarès de la Coupe d’Afrique des nations. Il s’agit du deuxième sacre continental de son histoire, après celui remporté lors de l’édition 2021, disputée en 2022 au Cameroun.

Le Maroc, qui espérait décrocher son deuxième titre africain cinquante ans après son unique victoire en 1976, reste donc à une seule étoile.

Un recours contre la sentence du TAS demeure théoriquement possible devant le Tribunal fédéral suisse, mais uniquement pour des motifs juridiques très limités, notamment d’ordre procédural.

Dix mois après la finale de Rabat et huit mois après avoir été dépossédé de son trophée, le Sénégal est de nouveau champion d’Afrique.