Ligue 1 : le PSG s’impose à Nice mais perd Désiré Doué, évacué sur civière en larmes

Le PSG remporte une victoire à Nice (3-2), mais la rencontre est ternie par la blessure de Désiré Doué, évacué sur civière après une chute en larmes. Malmené en début de match, le PSG renverse la situation avec des réalisations de Senny Mayulu et Ferran Torres, tout en gardant un œil inquiet sur l'état de Doué.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse de l’OGC Nice (3-2), ce samedi, lors de la 11e journée de Ligue 1. Menés dès la 8e minute, les Parisiens ont renversé la situation grâce à Senny Mayulu et Désiré Doué, avant que Ferran Torres ne marque en fin de rencontre. Mais cette victoire a été assombrie par la blessure de Désiré Doué, touché au genou droit et évacué sur civière, en larmes, avant la mi-temps. Les images ont suscité une vive inquiétude au PSG.

Nice frappe d’entrée, le PSG renverse le match en deux minutes

À l’Allianz Riviera, les Niçois ouvrent le score dès la 8e minute. Sur une offensive initiée par Sofiane Diop, Jonathan Clauss sert Mohammed Amoura, qui trompe Matvey Safonov d’une frappe croisée du pied droit.

Mené 1-0, le PSG installe progressivement sa domination territoriale. À la 27e minute, une main de Xavier Mandza dans la surface niçoise conduit l’arbitre Jérôme Brisard à accorder un penalty après intervention de l’assistance vidéo.

Senny Mayulu se charge de le transformer à la 31e minute et remet les deux équipes à égalité.

À peine une minute plus tard, les Parisiens frappent une deuxième fois. Après une récupération de Maghnes Akliouche, Fabián Ruiz lance Achraf Hakimi sur le côté droit. Le Marocain adresse un ballon au second poteau, où Désiré Doué, démarqué, n’a plus qu’à conclure du pied droit.

En l’espace de deux minutes, le PSG passe de 0-1 à 2-1.

Désiré Doué s’écroule à la 40e minute : des images très inquiétantes

La rencontre bascule dans l’inquiétude quelques minutes plus tard. À la 40e minute, alors qu’il protège le ballon sous la pression de Sofiane Diop, Désiré Doué effectue un mauvais appui. Son genou droit semble se dérober, sans choc direct avec son adversaire.

L’international français s’effondre immédiatement sur la pelouse et hurle de douleur. Le jeu est interrompu et les soigneurs du PSG interviennent.

Incapable de reprendre la rencontre, le joueur de 21 ans est finalement évacué sur civière, en larmes. Ses coéquipiers, visiblement préoccupés, assistent à son évacuation.

Luis Enrique est contraint de procéder à un changement dès la 44e minute et fait entrer Ferran Torres à sa place.

Les circonstances de la blessure, notamment l’absence de contact direct et le mouvement du genou, font craindre une atteinte sérieuse. Toutefois, aucun diagnostic médical précis n’a encore été confirmé. Il est donc impossible, à ce stade, d’affirmer que les ligaments sont touchés ou de déterminer la durée d’indisponibilité du joueur.

Des examens médicaux doivent permettre de connaître la nature exacte de sa blessure.

Après sa blessure à la dent avec les Bleus, un nouveau coup dur pour Doué

Cette nouvelle blessure arrive seulement neuf jours après un spectaculaire incident survenu avec l’équipe de France face à l’Italie, le 12 novembre.

Désiré Doué avait reçu un coup de coude de Davide Frattesi au visage, provoquant le déplacement d’une incisive. Il avait ensuite dû renoncer à la rencontre des Bleus contre la Turquie, en raison également d’une gêne aux ischio-jambiers droits.

Malgré ces problèmes physiques, Luis Enrique l’a jugé apte à retrouver la compétition face à Nice et l’a titularisé dans son attaque.

Le Paris Saint-Germain doit déjà composer avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face au FC Barcelone, le 20 octobre.

Une éventuelle indisponibilité prolongée de Désiré Doué constituerait donc une nouvelle absence importante pour l’effectif parisien.

Ferran Torres marque, Nice réduit l’écart dans les arrêts de jeu

Malgré la sortie de Doué, le PSG conserve son avantage durant une grande partie de la seconde période.

À la 61e minute, Luis Enrique fait entrer Ousmane Dembélé à la place de Senny Mayulu. Willian Pacho remplace également Nuno Mendes, avant l’entrée de Mika Godts à la place de Maghnes Akliouche.

À la 65e minute, les Parisiens croient obtenir un deuxième penalty après une main d’Axel Witsel, mais la décision est annulée, le ballon étant sorti du terrain avant l’action.

Le PSG creuse finalement l’écart à la 85e minute. Sur une passe d’Ousmane Dembélé, Ferran Torres inscrit le troisième but parisien d’une frappe du pied droit dans la surface niçoise.

Nice n’abdique pas et réduit la marque à la 90e+5 minute grâce à Ali Abdi, servi par Jonathan Clauss. Le score n’évolue plus et les Parisiens repartent de l’Allianz Riviera avec les trois points.

Le PSG reste leader, l’état de santé de Doué inquiète

Grâce à ce succès, le PSG porte son total à 26 points après onze journées et conserve la première place de Ligue 1. Nice reste à 17 points après cette quatrième défaite de la saison.

Mais pour le club de la capitale, l’attention se porte désormais sur Désiré Doué.

Le PSG doit affronter l’AS Rome mercredi 25 novembre en Ligue des champions. La participation de l’international français à cette rencontre apparaît extrêmement incertaine compte tenu des circonstances de sa sortie.

Le club attend désormais les résultats des examens médicaux pour déterminer la gravité de sa blessure au genou droit et les éventuelles conséquences sur la suite de sa saison.