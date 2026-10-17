Ligue 1 : mené à Strasbourg, le PSG renverse tout en 16 minutes et revient à hauteur de Monaco (3-1)

Le PSG réalise une remontée spectaculaire à Strasbourg, après avoir été mené 1-0. En 16 minutes, Illia Zabarnyi, Ousmane Dembélé et Désiré Doué inscrivent trois buts, offrant au Paris Saint-Germain une victoire 3-1. Cette performance permet au club de rejoindre Monaco en tête de la Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a réalisé une spectaculaire remontée ce samedi sur la pelouse de Strasbourg, lors de la 7e journée de Ligue 1. Menés dès la 17e minute, les Parisiens ont inscrit 3 buts en fin de rencontre grâce à Illia Zabarnyi, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Cette victoire (3-1) a permis aux hommes de Luis Enrique de revenir provisoirement à hauteur de Monaco en tête du championnat.

Strasbourg surprend un PSG largement remanié

Quelques jours après sa victoire éclatante contre Manchester City en Ligue des champions (4-2)⁠, le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement délicat au stade de la Meinau.

Les Strasbourgeois profitent rapidement des difficultés parisiennes. À la 17e minute, Giovanni Reyna ouvre le score et donne l’avantage au Racing. Le PSG se retrouve mené 1-0 et peine à imposer son jeu face à des Alsaciens entreprenants.

Strasbourg continue de mettre la défense parisienne sous pression. À la 33e minute, Baldé se présente face à Matvey Safonov, mais sa tentative passe à côté du poteau. À la pause, les Alsaciens conservent leur avantage.

Dembélé manque un penalty, puis fait basculer la rencontre

Au retour des vestiaires, le PSG continue de rencontrer des difficultés. Safonov doit réaliser une intervention décisive pour empêcher Strasbourg de doubler la mise. Luis Enrique décide alors de modifier son équipe et de lancer plusieurs de ses titulaires pour inverser le cours du match.

Ousmane Dembélé connaît d’abord une énorme désillusion. Chargé de tirer un penalty obtenu par les Parisiens, l’attaquant français manque le cadre. Paris laisse passer une occasion idéale de revenir au score.

Mais Dembélé se reprend quelques minutes plus tard. À la 77e minute, il adresse un centre précis vers le second poteau. Illia Zabarnyi surgit et reprend le ballon pour égaliser. Le PSG revient à 1-1 et relance complètement la rencontre.

À la 85e minute, Dembélé frappe à nouveau. Cette fois, l’international français conclut lui-même une action parisienne d’une puissante frappe du pied gauche. Paris prend l’avantage pour la première fois de la soirée : 2-1.

Désiré Doué achève Strasbourg dans le temps additionnel

Strasbourg tente de réagir dans les dernières minutes, mais les Parisiens poursuivent leurs offensives. Le PSG doit pourtant terminer la rencontre à dix après la sortie de Nuno Mendes, touché physiquement, alors que Luis Enrique ne dispose plus de changements.

Cela n’empêche pas Désiré Doué de porter le coup de grâce. À la 90e+3 minute, le jeune international français inscrit le troisième but parisien et scelle définitivement la victoire du PSG.

En seulement 16 minutes, entre l’égalisation de Zabarnyi et le but de Doué, les champions de France retournent complètement une rencontre qui semblait leur échapper.

Le PSG rejoint Monaco et poursuit sa série de victoires

Avec ce succès, le Paris Saint-Germain a enchaîné une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. Les Parisiens, qui comptaient trois points de retard sur Monaco avant cette journée, sont revenus provisoirement à hauteur du club de la Principauté.

Cette remontée a également illustré l’importance d’Ousmane Dembélé dans le dispositif de Luis Enrique. Entré en cours de rencontre, l’attaquant français a délivré une passe décisive et marqué le but de la victoire, malgré son penalty manqué.

Le PSG a ainsi poursuivi sa dynamique après son succès européen contre Manchester City. Le club parisien doit désormais préparer son prochain rendez-vous en Ligue des champions, avec une inquiétude concernant l’état physique de Nuno Mendes.