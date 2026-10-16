«Avant, le PSG ne pouvait pas gagner en Europe car la Ligue 1 était trop faible. Maintenant qu’il gagne, c’est grâce à la faiblesse de la Ligue 1»: Luis Enrique ridiculise les Anglais, mauvais perdants

La polémique autour du PSG et de la Ligue 1 s'intensifie, alors que des supporters anglais critiquent le club pour exploiter la faiblesse du championnat français afin de préparer ses joueurs. Luis Enrique souligne l'hypocrisie des critiques, argumentant que les succès du PSG remettent en question les stéréotypes entourant la Ligue 1. Au final, les performances françaises face aux clubs anglais relèvent d’un tournant significatif.

Les succès européens du Paris Saint-Germain semblent décidément difficiles à digérer pour certains supporters anglais. Après avoir longtemps moqué la faiblesse supposée de la Ligue 1, voilà qu’ils reprochent désormais au PSG de profiter de ce même championnat pour préserver ses meilleurs joueurs avant les grands rendez-vous européens. Certains réclament même une réglementation pour mettre fin à cet avantage supposé ! Une polémique à laquelle Luis Enrique a répondu en soulignant les contradictions de ses détracteurs.

Après avoir méprisé la Ligue 1, les Anglais lui trouvent désormais trop d’avantages !

Pendant des années, une partie des supporters et observateurs anglais s’est moquée du championnat de France, régulièrement qualifié de « Farmer League », autrement dit une « ligue de fermiers ». Selon eux, le PSG ne pouvait pas prétendre remporter la Ligue des champions en évoluant chaque semaine face à des adversaires supposément trop faibles pour le préparer aux exigences du football européen.

Mais les succès du club parisien ont changé la donne. Désormais, certains supporters britanniques développent un argument exactement inverse : la Ligue 1 serait trop facile pour le PSG, au point de lui procurer un avantage injuste sur les clubs anglais !

Leur raisonnement : pendant que Manchester City, Arsenal, Liverpool ou Chelsea doivent batailler chaque semaine en Premier League, le PSG pourrait faire tourner son effectif en championnat, ménager ses stars et les retrouver en pleine forme pour les grandes affiches de Ligue des champions.

Certains vont jusqu’à réclamer une réglementation de cette situation. Une revendication particulièrement étonnante, puisqu’elle reviendrait à vouloir pénaliser un club européen simplement parce que son entraîneur dispose d’une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de son effectif.

Luis Enrique dénonce les contradictions de ses détracteurs

Interrogé sur les critiques entourant le PSG et le niveau de la Ligue 1, Luis Enrique a répondu avec son franc-parler habituel. L’entraîneur espagnol a parfaitement résumé le changement de discours de ceux qui critiquent systématiquement le club parisien : « Quand je n’étais pas ici, j’écoutais : “Le PSG ne peut pas gagner en Europe car la Ligue 1 n’est pas au niveau.” Et après, si tu gagnes : “C’est car le niveau de la Ligue 1…” La vie, c’est normal, beaucoup de gens se plaignent… C’est toujours difficile de gagner. »

En quelques phrases, Luis Enrique a mis le doigt sur le paradoxe. Quand Paris échouait en Europe, c’était parce que le championnat français était trop faible. Maintenant que le PSG gagne, ce serait parce que le championnat français est trop faible ! Dans les deux cas, les détracteurs du club trouvent le moyen de retourner le même argument contre lui.

Les clubs anglais voudraient-ils dicter la composition des équipes du PSG ?

La revendication de certains supporters anglais soulève une question assez surréaliste : faudrait-il empêcher Luis Enrique de laisser Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi ou Nuno Mendes sur le banc pour rendre service à ses adversaires européens ?

La rotation des effectifs fait pourtant partie intégrante du football moderne. Tous les grands clubs disposent de remplaçants, adaptent leurs compositions et gèrent les temps de jeu en fonction des calendriers, des blessures et des objectifs sportifs.

Manchester City, Liverpool, Arsenal et Chelsea pratiquent eux aussi cette rotation lorsqu’ils en ont la possibilité. La différence réside dans la concurrence nationale et dans les choix de leurs entraîneurs, pas dans l’existence d’un privilège réglementaire accordé au PSG.

Et surtout, aucune disposition de l’UEFA n’impose à un club de faire jouer ses meilleurs éléments pendant 90 minutes chaque week-end pour garantir une prétendue équité avec ses futurs adversaires européens.

Quand les clubs anglais dominaient l’Europe, personne ne réclamait de nouvelles règles

Pendant longtemps, la puissance financière de la Premier League et les revenus considérables de ses clubs ont été présentés comme les conséquences naturelles de la réussite du football anglais. Les équipes britanniques ont pu recruter certains des meilleurs joueurs du monde, constituer des effectifs particulièrement riches et bénéficier de droits télévisés sans commune mesure avec ceux du championnat français.

Cette supériorité économique n’a jamais conduit à imposer aux clubs anglais un handicap sportif spécifique en Ligue des champions. Pourtant, elle constitue un avantage autrement plus concret que la possibilité de faire souffler quelques titulaires avant une rencontre européenne.

Aujourd’hui, certains supporters anglais semblent découvrir qu’un club étranger peut lui aussi tirer profit des caractéristiques de son championnat national. Et plutôt que d’accepter cette réalité, ils voudraient que les règles changent !

Les victoires du PSG contre les Anglais ont changé la donne

Les critiques sont d’autant plus savoureuses que le PSG a multiplié les performances face aux représentants de Premier League. En janvier 2025, les Parisiens avaient notamment renversé Manchester City au Parc des Princes (4-2), après avoir été menés de deux buts. Une victoire spectaculaire qui avait démontré la capacité du club français à rivaliser avec l’une des équipes les plus puissantes d’Angleterre.

Avant cette rencontre, Luis Enrique avait affiché ses ambitions face à Manchester City, refusant de considérer le club anglais comme un adversaire insurmontable. Le résultat lui avait donné raison, au terme d’une prestation qui avait impressionné les observateurs européens.

Les Parisiens ont également pris le dessus sur Liverpool. Lors de leur confrontation en Ligue des champions, le PSG avait dominé les Reds (2-0), confirmant sa capacité à rivaliser avec les références du football britannique.

Même les joueurs anglais ont parfois reconnu la qualité du jeu parisien. Erling Haaland avait notamment salué le football extraordinaire pratiqué par le PSG, un compliment qui tranche avec les critiques formulées par certains supporters.

Le PSG gagne, et les mauvais perdants cherchent de nouvelles excuses

Le plus ironique dans cette polémique reste le retournement complet du discours sur la Ligue 1. Hier, le PSG était accusé de ne pas être suffisamment préparé pour affronter les cadors européens. Aujourd’hui, il serait trop bien préparé parce que ses joueurs peuvent arriver plus frais.

La puissance économique des clubs anglais, leurs effectifs particulièrement riches et les revenus considérables de la Premier League ne semblent pas poser les mêmes problèmes d’équité à ceux qui réclament aujourd’hui de nouvelles règles contre Paris. Pourtant, ces avantages financiers permettent précisément aux équipes britanniques de recruter davantage de joueurs et de mieux supporter l’accumulation des rencontres.

Luis Enrique, lui, ne semble pas disposé à entrer dans ce jeu. Son travail consiste à remporter des matchs, à gérer son effectif et à préparer ses joueurs pour les échéances les plus importantes, pas à faciliter la tâche de Manchester City, Liverpool ou Arsenal.

Après avoir passé des années à tourner la Ligue 1 en ridicule, certains supporters anglais en sont donc désormais à réclamer que le PSG soit pénalisé parce qu’il sait en profiter. Une spectaculaire pirouette qui illustre surtout leur difficulté à accepter que le football français puisse aussi leur donner des leçons.