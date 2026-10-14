— Ligue des champions: le PSG défie Manchester City ce mercredi, Luis Enrique annonce la couleur avant le choc

Le Paris Saint-Germain affronte Manchester City en Ligue des champions, promettant un choc avec des enjeux élevés. Luis Enrique réaffirme son approche offensive, tandis que le PSG, après un début de saison mitigé, vise à étoffer sa série européenne. Ousmane Dembélé, de retour, espère prendre les 3 points pour avancer dans la compétition.

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des champions ce mercredi avec un déplacement particulièrement attendu sur la pelouse de Manchester City. Double champion d’Europe en titre, le club parisien affronte une formation anglaise qui réalise un début de saison parfait en Premier League. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique et Ousmane Dembélé se sont exprimés en conférence de presse à l’Etihad Stadium, affichant leur volonté de poursuivre la série européenne du PSG.

Le coup d’envoi sera donné à 21h, heure française, pour le compte de la 2e journée de la phase de ligue. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+. Après avoir écrasé le Slovan Bratislava (6-1) lors de son entrée dans la compétition, le PSG poursuit sa quête d’une troisième Ligue des champions consécutive.

Luis Enrique prévient Manchester City : le PSG ne changera pas sa façon de jouer

Devant les journalistes réunis ce mardi à Manchester, Luis Enrique a confirmé que son équipe conserverait ses principes offensifs, même face à l’une des formations les plus redoutables d’Europe. L’entraîneur espagnol n’envisage pas de modifier son organisation habituelle pour privilégier une approche défensive.

« C’est ma quatrième année au PSG, tu penses que je vais changer et défendre ? », a-t-il lancé avec humour. Le technicien a insisté sur la volonté de ses joueurs d’attaquer, notamment grâce aux montées de ses latéraux, tout en reconnaissant qu’une rencontre contre Manchester City nécessitait une attention particulière à certains détails.

Luis Enrique a également salué le travail d’Enzo Maresca, qui a succédé à Pep Guardiola sur le banc mancunien l’été dernier. Le technicien parisien apprécie le football pratiqué par son adversaire et reconnaît que City possède actuellement l’une des équipes les plus performantes du continent.

Manchester City arrive lancé après une victoire 3-0 à Liverpool

Le PSG trouve sur sa route un adversaire particulièrement en forme. Manchester City occupe la première place de Premier League après avoir remporté ses 6 premières rencontres de championnat. Dimanche, les Citizens se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Liverpool, grâce à des buts d’Erling Haaland, Jérémy Doku et Rayan Cherki.

Ce résultat confirme l’excellent début de saison des joueurs d’Enzo Maresca, également victorieux de Porto pour leur entrée en Ligue des champions. City aborde donc ce rendez-vous avec une confiance importante, alors que le PSG connaît un parcours moins régulier en championnat malgré 3 victoires consécutives.

L’entraîneur mancunien mesure toutefois la difficulté de recevoir le double champion d’Europe. Lors de sa conférence de presse, il a reconnu que son équipe devrait réaliser une prestation presque irréprochable pour espérer battre les Parisiens. « Nous avons besoin d’un match parfait », a-t-il déclaré.

Ousmane Dembélé de retour : « On veut gagner tous les matchs »

Bonne nouvelle pour le PSG : Ousmane Dembélé figure dans le groupe retenu pour le déplacement en Angleterre. Ménagé ces derniers jours par Luis Enrique, l’attaquant français a profité d’une période de repos pour récupérer avant ce rendez-vous européen.

Présent lui aussi en conférence de presse, le numéro 10 parisien a expliqué avoir discuté de cette gestion physique avec son entraîneur. Il a reconnu qu’une saison pouvant comporter 70 à 80 rencontres imposait de savoir récupérer, même lorsqu’un joueur souhaite participer à tous les matchs.

Dembélé a également relativisé la portée de cette confrontation dans la course au titre. « Ce n’est pas un match déterminant », a-t-il rappelé, tout en soulignant que Paris se déplaçait à Manchester avec l’ambition de prendre les 3 points. Pour l’international français, l’objectif reste de terminer parmi les 8 premiers de la phase de ligue afin d’éviter les barrages.

Le joueur a par ailleurs salué les qualités de Désiré Doué, qu’il considère comme l’un des jeunes footballeurs les plus talentueux au monde. Il a notamment évoqué ses capacités de dribble, sa faculté à être décisif et ses performances lors des précédentes campagnes européennes.

Des retrouvailles attendues avec Gianluigi Donnarumma

Ce Manchester City-PSG sera également marqué par les retrouvailles entre les Parisiens et Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, qui a quitté la capitale française en septembre 2025 après avoir participé au premier sacre européen du club, retrouvera plusieurs de ses anciens coéquipiers.

Ousmane Dembélé n’a pas caché son admiration pour son ancien partenaire. « Pour moi, c’est le numéro 1 », a affirmé l’attaquant, avant de rappeler l’importance du portier italien dans les succès parisiens et la qualité de leurs relations personnelles.

Luis Enrique a lui aussi évoqué son ancien gardien avec affection. Le technicien espagnol a reconnu que la décision de s’en séparer avait été difficile, tout en se réjouissant de voir Donnarumma poursuivre sa carrière à Manchester.

Les retrouvailles ont d’ailleurs déjà donné lieu à quelques plaisanteries entre les deux hommes. Dembélé a raconté que Donnarumma l’avait chambré après avoir arrêté l’une de ses frappes lors de la dernière confrontation entre la France et l’Italie.

Le PSG retrouve le club qu’il avait renversé lors de son premier sacre européen

Les deux formations gardent le souvenir de leur dernière confrontation, le 22 janvier 2025 au Parc des Princes. Mené 2-0 par Manchester City, le PSG avait réussi un spectaculaire retournement de situation pour s’imposer 4-2, grâce à des réalisations d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, João Neves et Gonçalo Ramos.

Cette victoire avait contribué à relancer la campagne européenne des Parisiens, qui avaient ensuite remporté la première Ligue des champions de leur histoire en battant l’Inter Milan 5-0 en finale. Le PSG avait conservé son titre en mai 2026, en dominant Arsenal aux tirs au but à Budapest.

Cette fois, les Parisiens se déplacent à Manchester avec le statut de double champion d’Europe. L’objectif d’un troisième sacre consécutif a déjà été publiquement affiché par Marquinhos et ses coéquipiers.

Un groupe presque complet pour Luis Enrique

Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur plusieurs retours importants. Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, ménagés récemment, font partie des joueurs convoqués. Le PSG récupère ainsi des éléments essentiels dans ses couloirs, alors que l’entraîneur espagnol entend conserver un jeu offensif face aux Mancuniens.

Senny Mayulu constitue le principal forfait parisien. En revanche, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué figurent notamment dans le groupe, tout comme les recrues Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts.

Luis Enrique dispose donc de nombreuses solutions offensives pour composer son onze de départ. L’entraîneur n’a toutefois pas révélé sa composition et devra effectuer ses choix entre les joueurs déjà installés dans l’équipe et les recrues du dernier mercato.

Une rencontre également marquée par les affaires financières de Manchester City

Cette confrontation européenne se déroule alors que Manchester City traverse une période agitée en dehors des terrains. Le club anglais a récemment été reconnu coupable de nombreuses infractions aux règles financières de la Premier League par une commission indépendante. Les dirigeants mancuniens contestent cette décision et ont engagé une procédure d’appel.

Interrogé sur cette affaire, Luis Enrique a refusé de condamner prématurément le club anglais. Il a exprimé son souhait de voir la procédure aller à son terme et a défendu les performances sportives réalisées par Manchester City au cours des dernières années.

Le match de mercredi sera aussi l’occasion de revoir Pep Guardiola à l’Etihad Stadium. L’ancien entraîneur de City, parti durant l’été 2026, est attendu dans les tribunes pour soutenir son ancien club.

Un premier grand rendez-vous européen avant une longue campagne

Avec 3 points chacun après la première journée, Manchester City et le PSG ont l’occasion de poursuivre leur sans-faute dans la compétition. Une victoire permettrait à l’une des deux équipes de prendre une option intéressante dans la course aux 8 premières places, directement qualificatives pour les huitièmes de finale.

Luis Enrique a néanmoins refusé de présenter cette rencontre comme un verdict sur la valeur de son équipe. Pour l’Espagnol, les rapports de force peuvent encore évoluer considérablement d’ici aux matchs à élimination directe, au printemps prochain.

Reste que l’affiche promet une confrontation de très haut niveau entre 2 équipes qui revendiquent une ambition offensive et disposent de nombreuses individualités capables de faire la différence. Mercredi soir, à 21h, le PSG cherchera à confirmer sa domination européenne sur le terrain de l’un de ses principaux concurrents pour le titre.