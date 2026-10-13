— Ligue des champions: Lens s’incline face au Sporting (0-2), qui gâche les retrouvailles de Bollaert avec l’Europe

Le retour de la Ligue des champions à Bollaert a tourné à la déception pour le RC Lens. Ce mardi soir, les Sang et Or se sont inclinés face au Sporting Portugal (0-2), lors de la 2e journée de la phase de ligue, malgré une première période largement dominée et plusieurs occasions franches. Luis Suárez (22e) et Issa Doumbia (74e) ont offert la victoire aux Portugais, beaucoup plus efficaces devant le but.

Trois ans après sa dernière campagne européenne dans la compétition, Lens espérait célébrer ses retrouvailles avec la Ligue des champions devant son public. Victorieux du Slavia Prague (3-2) lors de la première journée, grâce à 2 buts inscrits dans le temps additionnel, les joueurs de Yannick Cahuzac avaient l’occasion d’enchaîner un deuxième succès. Mais ils ont payé très cher leur manque de réalisme face à une formation lisboète qui a parfaitement exploité ses opportunités.

Un début de match à sens unique, puis la douche froide

Portés par un stade Bollaert bouillant, les Lensois démarrent la rencontre pied au plancher. Dès les premières minutes, ils confisquent le ballon, imposent un pressing haut et repoussent le Sporting dans sa moitié de terrain. Florian Thauvin se montre immédiatement dangereux avec une frappe captée en deux temps par Kaique Pereira (5e), tandis que Matthieu Udol et Mamadou Sangaré Kadile multiplient les initiatives offensives.

Lens se procure plusieurs situations intéressantes, notamment lorsque Thauvin adresse un centre en retrait que Franjo Ivanović ne parvient pas à reprendre (11e). Kadile tente ensuite une volée qui passe au-dessus du but portugais (13e), avant de s’écrouler dans la surface au contact d’Eduardo Quaresma. Malgré les protestations du public lensois, l’arbitre Igor Pajac ne désigne pas le point de penalty.

Après un premier quart d’heure largement dominé par les Sang et Or, le Sporting commence à retrouver le ballon. Et sur sa première véritable occasion, le club portugais frappe. À la 22e minute, Nestory Irankunda s’échappe sur le côté gauche et adresse un centre tendu au premier poteau. Luis Suárez surgit devant la défense lensoise et reprend le ballon de l’extérieur du pied droit pour tromper Robin Risser à bout portant. Contre le cours du jeu, le Sporting prend l’avantage (0-1) et refroidit brutalement Bollaert.

Ivanović trouve le poteau, le gardien portugais écœure les Lensois

Loin de se décourager, les Lensois repartent immédiatement à l’attaque. Michaël Cuisance adresse un centre dangereux que Kadile manque de peu, tandis que Thauvin continue d’organiser les offensives nordistes. La plus grosse occasion arrive à la 35e minute. Franjo Ivanović déclenche une frappe puissante qui vient s’écraser sur le poteau du Sporting. Dans la continuité, Florian Thauvin tente à son tour sa chance, mais Kaique Pereira réalise un nouvel arrêt décisif.

Le portier brésilien est encore sollicité quelques instants plus tard sur une tentative d’Amadou Haidara. Présent dans sa surface et rassurant dans ses interventions, il permet à son équipe de conserver son avantage malgré la pression lensoise. Le Sporting reste néanmoins dangereux sur ses transitions rapides. Lancé dans la profondeur, Luis Suárez manque de doubler la mise avec une frappe vers la lucarne opposée, mais Robin Risser réalise une superbe parade pour maintenir Lens dans la rencontre.

À la pause, les Portugais mènent 1-0. Le score ne reflète pas la physionomie d’une première période durant laquelle les joueurs de Yannick Cahuzac ont multiplié les initiatives sans parvenir à les concrétiser.

Lens insiste, mais le Sporting résiste

Au retour des vestiaires, le Sporting affiche davantage de maîtrise. Geny Catamo se procure rapidement une possibilité de tir, mais la défense lensoise parvient à repousser le danger. De leur côté, les Sang et Or tentent de retrouver leur intensité offensive de la première période. Thauvin continue d’alimenter ses partenaires, notamment Udol sur le côté gauche. Les Portugais défendent cependant avec davantage de discipline, réduisant les espaces disponibles autour de leur surface de réparation.

À la 58e minute, Yannick Cahuzac décide de modifier son équipe. Odsonne Édouard remplace Franjo Ivanović, tandis que Ruben Aguilar entre à la place de Samson Baidoo. L’entraîneur lensois cherche à apporter davantage de présence dans les derniers mètres. Deux minutes plus tard, Haidara oblige Kaique Pereira à réaliser une nouvelle intervention décisive. Le gardien portugais se détend parfaitement pour détourner la tentative du milieu lensois.

Odsonne Édouard se montre à son tour dangereux à la 63e minute. Après un bon travail individuel, l’attaquant français déclenche une frappe subtile, mais Kaique répond une nouvelle fois présent. Malgré leurs efforts, les Lensois ne trouvent toujours pas l’ouverture. Le Sporting parvient progressivement à casser leur rythme et à limiter les possibilités de combinaison dans sa surface.

Une sortie manquée de Risser et Doumbia assomme Bollaert

Alors que Lens cherche toujours à égaliser, le Sporting porte le coup de grâce à la 74e minute. Entré en jeu quelques instants plus tôt, Silas Andersen adresse une excellente passe en profondeur à Issa Doumbia, qui s’engouffre dans l’espace laissé par la défense lensoise. Robin Risser tente de sortir de son but pour couper la trajectoire, mais son intervention est mal ajustée. Doumbia en profite pour conclure l’action et inscrire le deuxième but portugais (0-2). Cette fois, Lens se retrouve dans une situation presque impossible.

Les Sang et Or tentent encore de réagir dans le dernier quart d’heure. Florian Thauvin déclenche une frappe puissante qui manque le cadre à la 83e minute, tandis que le jeune Mezian Mesloub, entré en jeu, apporte de la vivacité aux offensives artésiennes. À la 87e minute, Mesloub sert Yacine Titraoui, dont la tentative est repoussée à bout portant par la défense portugaise. Dans le temps additionnel, Christ-Owen Ganiou tente également sa chance de loin, mais Kaique Pereira capte le ballon.

Le score ne bouge plus. Lens s’incline 2-0 à domicile et concède sa première défaite de la saison en Ligue des champions.

Le Sporting réalise le carton plein, Lens devra rebondir à Bruges

Avec cette deuxième victoire en autant de rencontres, le Sporting Portugal totalise 6 points et poursuit son excellent début de campagne européenne. La formation lisboète confirme sa capacité à faire la différence dans les surfaces, même lorsqu’elle subit la domination adverse. Pour Lens, cette défaite laisse des regrets. Les Sang et Or ont montré de bonnes dispositions offensives, particulièrement en première période, mais leur inefficacité et leurs erreurs défensives ont pesé lourd face à un adversaire aussi opportuniste.

Le Racing avait pourtant retrouvé de la confiance après sa victoire contre l’Olympique lyonnais (2-1) et espérait poursuivre sa série positive. La défaite face au Sporting rappelle que la Ligue des champions exige une efficacité supérieure à celle affichée ce mardi soir. Avec 3 points après 2 journées, Lens conserve néanmoins toutes ses chances dans cette phase de ligue. Les joueurs de Yannick Cahuzac devront rapidement se remobiliser, puisqu’ils se déplaceront sur la pelouse du Club Bruges mercredi 21 octobre, avant de recevoir Côme le 4 novembre à Bollaert.

Le public lensois devra donc patienter pour célébrer une première victoire à domicile dans cette nouvelle campagne de Ligue des champions. Face au Sporting, son équipe avait les occasions pour y parvenir, mais les Portugais ont eu le dernier mot.