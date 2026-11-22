F1 - Grand Prix de Las Vegas: Verstappen remporte une course complètement folle, catastrophe pour Mercedes, Gasly 5e

Max Verstappen remporte le Grand Prix de Las Vegas après une course dramatique avec 35 changements de leader. George Russell, longtemps en tête, termine neuvième après un accrochage, tandis que Pierre Gasly prend une belle cinquième place. Isack Hadjar, après une course prometteuse, termine 14e suite à des problèmes mécaniques.

Max Verstappen a remporté ce dimanche le Grand Prix de Las Vegas de Formule 1 au terme d’une course spectaculaire, marquée par 35 changements de leader en 50 tours, des dépassements incessants et plusieurs incidents. Le pilote Red Bull a devancé les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, respectivement deuxième et troisième. George Russell, longtemps candidat à la victoire, a terminé neuvième après avoir heurté un mur à trois tours de l’arrivée. Côté français, Pierre Gasly a signé une excellente cinquième place avec Alpine, tandis qu’Isack Hadjar, qui s’est battu pour le podium, a terminé 14e après la casse de son aileron avant.

35 changements de leader : une course complètement folle dans les rues de Las Vegas

Disputé dans la nuit de samedi à dimanche, le Grand Prix de Las Vegas a offert l’une des courses les plus mouvementées de la saison 2026.

Max Verstappen s’est élancé de la pole position après la pénalité de cinq places infligée à Kimi Antonelli, auteur du meilleur temps des qualifications. Le Néerlandais a conservé la tête au départ, mais George Russell s’est rapidement montré menaçant.

Dès le deuxième tour, le Britannique a pris les commandes avant de voir Verstappen reprendre immédiatement l’avantage. Le scénario s’est répété à plusieurs reprises, les pilotes profitant de l’aspiration dans les longues lignes droites pour se dépasser.

Isack Hadjar s’est également mêlé à la bataille. Le Français a dépassé Russell pour s’emparer de la deuxième place et s’est même retrouvé roue contre roue avec son coéquipier Verstappen.

Au huitième tour, Hadjar s’est agacé à la radio du comportement défensif du Néerlandais, estimant que leur duel risquait de faire perdre du temps aux deux Red Bull : « Est-ce qu’il peut arrêter de défendre ? Sinon, nous allons simplement perdre du temps. »

Les positions ont continué de changer presque à chaque tour. Pierre Gasly s’est lui aussi invité dans le groupe de tête, occupant notamment la quatrième position et se battant pour le podium.

Verstappen résiste à Russell et Antonelli avant un dénouement spectaculaire

La lutte pour la victoire s’est poursuivie pendant toute la course. Après une intervention de la voiture de sécurité, provoquée par un accrochage entre Sergio Pérez et Rafael Câmara, Verstappen a conservé la première place lors de la relance au 25e tour.

George Russell a repris son offensive. Le pilote Mercedes est parvenu à dépasser la Red Bull à plusieurs reprises, mais Verstappen a systématiquement trouvé une ouverture pour reprendre la tête.

Kimi Antonelli, sacré champion du monde de Formule 1 le 1er novembre à seulement 20 ans, s’est ensuite invité à la lutte pour la victoire.

L’Italien a lui aussi réussi à prendre momentanément les commandes, sans parvenir à conserver son avantage face à Verstappen.

Le dénouement est intervenu au 48e tour. Alors qu’il tentait de dépasser Antonelli, George Russell a bloqué ses roues et percuté les barrières. Le Britannique a réussi à repartir, mais a chuté à la neuvième place.

Quelques instants plus tard, Antonelli a rencontré des difficultés avec la gestion de l’énergie de sa Mercedes. Il a perdu deux positions face aux McLaren de Norris et Piastri, terminant finalement quatrième.

Verstappen a alors franchi la ligne d’arrivée en vainqueur, avec seulement 639 millièmes de seconde d’avance sur Norris et 1,529 seconde sur Piastri.

75e victoire pour Verstappen, troisième succès à Las Vegas

Max Verstappen a décroché à Las Vegas la 75e victoire de sa carrière en Formule 1 et son quatrième succès de la saison 2026.

Le quadruple champion du monde s’est imposé pour la troisième fois sur le circuit urbain du Nevada, après ses victoires de 2023 et 2025.

Déjà vainqueur à Singapour en octobre, le pilote Red Bull poursuit sa série de bons résultats en cette fin de championnat.

Après l’arrivée, Verstappen a reconnu n’avoir jamais vécu une course comparable.

« C’est vraiment surréaliste. Je n’avais encore jamais vu quelque chose comme ça en Formule 1. »

Il a notamment insisté sur l’importance de l’aspiration, qui empêchait les pilotes de creuser des écarts.

« L’aspiration était tellement importante qu’il était tout simplement impossible de s’échapper. C’était incroyable de voir autant de pilotes nous suivre. »

Isack Hadjar perd tout après la casse de son aileron avant

Isack Hadjar a longtemps été l’un des principaux animateurs du Grand Prix.

Parti quatrième, le Français a rapidement gagné des positions pour se retrouver deuxième, derrière Verstappen. Il a ensuite livré plusieurs batailles contre Russell et Gasly, conservant une place parmi les premiers pendant la première moitié de l’épreuve.

Au 23e tour, lors de l’intervention de la voiture de sécurité, Hadjar occupait encore la troisième place, derrière Verstappen et Russell.

Mais peu après la relance, son aileron avant s’est cassé. Contraint de rentrer aux stands pour remplacer l’élément endommagé, le Français a chuté en dernière position.

Il n’a jamais pu revenir dans la lutte pour les points et a finalement terminé 14e, à 36,488 secondes de son coéquipier.

Une énorme déception pour Hadjar, qui avait réalisé une excellente première partie de course et semblait en mesure de décrocher un nouveau podium. Le Français, déjà prolongé chez Red Bull pour la saison 2027, a vu ses espoirs disparaître en quelques instants.

Pierre Gasly 5e, Franco Colapinto 6e : Alpine place ses deux voitures dans les six premiers

Pierre Gasly a réalisé une excellente performance dans les rues de Las Vegas. Parti huitième, le Français s’est rapidement rapproché des premières positions, profitant de la compétitivité de son Alpine sur les longues lignes droites.

Il a notamment occupé la quatrième place au dixième tour, derrière Verstappen, Russell et Hadjar.

Gasly s’est ensuite battu pour la troisième position, avant de reculer temporairement dans le classement à cause de problèmes de refroidissement sur sa monoplace.

Dans les derniers tours, le Français a profité des difficultés rencontrées par Mercedes pour revenir aux avant-postes.

Il a finalement terminé cinquième, à seulement 2,927 secondes du vainqueur, signant son meilleur résultat de la saison.

Son coéquipier Franco Colapinto a pris la sixième place, à 7,955 secondes de Verstappen. Alpine repart ainsi de Las Vegas avec ses deux monoplaces dans les six premières positions, un résultat particulièrement important pour l’écurie française.

Ferrari : Hamilton et Leclerc s’accrochent, deux pénalités de dix secondes !

Ferrari a également vécu une course mouvementée. Lewis Hamilton et Charles Leclerc se sont affrontés à plusieurs reprises, donnant lieu à des échanges tendus à la radio.

En début d’épreuve, Hamilton a écopé d’une pénalité de dix secondes pour avoir quitté la piste et obtenu un avantage lors d’une bataille contre Lando Norris.

La situation s’est ensuite dégradée entre les deux pilotes Ferrari.

À douze tours de l’arrivée, Hamilton et Leclerc sont entrés en collision alors qu’ils se disputaient une position. Le contact a provoqué un tête-à-queue du septuple champion du monde, qui a perdu plusieurs places.

Les commissaires ont jugé Leclerc responsable de l’incident et lui ont infligé une pénalité de dix secondes.

Hamilton a finalement terminé septième, tandis que Leclerc a été classé dixième, récupérant le dernier point disponible.

Norris et Piastri réalisent une remontée spectaculaire

McLaren a finalement obtenu un double podium qui semblait très improbable pendant une grande partie de la course.

Lando Norris, parti troisième, a reculé jusqu’à la onzième position avant d’entamer sa remontée. Le Britannique a multiplié les dépassements pour revenir dans le groupe de tête.

Oscar Piastri a réalisé une performance encore plus spectaculaire. Pénalisé de dix places sur la grille, l’Australien s’est élancé 17e avant de remonter progressivement.

Les deux pilotes ont finalement profité des difficultés rencontrées par Russell et Antonelli dans les derniers tours pour s’emparer des deuxième et troisième places.

Norris a terminé à seulement 0,639 seconde de Verstappen, tandis que Piastri a gagné quatorze positions par rapport à sa place sur la grille.

Le classement du Grand Prix de Las Vegas 2026

Max Verstappen (Red Bull) remporte la course devant Lando Norris (McLaren) et Oscar Piastri (McLaren).

Kimi Antonelli (Mercedes) termine quatrième, devant Pierre Gasly (Alpine), cinquième, et Franco Colapinto (Alpine), sixième.

Lewis Hamilton (Ferrari) prend la septième place, Carlos Sainz (Williams) la huitième, George Russell (Mercedes) la neuvième et Charles Leclerc (Ferrari) la dixième.

Nico Hülkenberg (Audi) termine onzième devant Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas), Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls), Rafael Câmara (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) et Valtteri Bottas (Cadillac).

Fernando Alonso, Arvid Lindblad et Sergio Pérez ont abandonné. Alexander Albon n’a pas pris le départ en raison d’un problème de surchauffe des freins.

Championnat du monde : Verstappen consolide sa deuxième place

Cette victoire permet à Verstappen de renforcer sa position dans la lutte pour la deuxième place du championnat du monde des pilotes.

Le titre mondial est déjà attribué à Kimi Antonelli, tandis que Mercedes a également remporté le championnat des constructeurs lors du Grand Prix du Brésil, gagné par Lando Norris.

Grâce à son succès à Las Vegas, Verstappen possède désormais 37 points d’avance sur Lewis Hamilton, troisième du classement général.

La saison 2026 se poursuivra le dimanche 29 novembre avec le Grand Prix du Qatar, avant la dernière manche du championnat, programmée le 6 décembre à Abou Dhabi.